Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан
Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом у себя в Твиттере сообщил Дональд Трамп. Таким образом президент сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля. Мэттис сообщил, что уходит в отставку на следующий день после объявления Трампом о выводе американских войск из Сирии.
Комментарии9
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pattrick1 23 декабря 2018 | 21:09
Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан...
Тёзка.
tant14 23 декабря 2018 | 21:41
pattrick1: какой же он тебе тезка? Ты педрик, а он Патрик.
hamasmustdie 23 декабря 2018 | 21:42
pattrick1: ну кому арбуз, а кому свиной хрящик. Один Патрик заведует Пентагоном, другой патрик сортиром в Ольгино
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 21:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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salhomir__murza 23 декабря 2018 | 21:16
Шанахан - бешеная собака.
Судя по его бульдожьему подбородку, разорвет Россию и Путина на мелкие радиоактивные кусочки.
captainobvious 23 декабря 2018 | 21:26
salhomir__murza: "Бешеный пес" Мэттис уже разорвал, этому только огрызки достанутся ))
salhomir__murza 23 декабря 2018 | 21:31
captainobvious:
Мэттис разорвал, но не окропил животворящим плутонием.
alex949 23 декабря 2018 | 21:34
Мы все здесь ждем и надеемся !
schepotinnichenkov 23 декабря 2018 | 21:43
alex949: Прорыл весь интернет-ни звука о возрасте нового министра