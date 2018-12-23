Исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января назначен замглавы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом у себя в Твиттере сообщил Дональд Трамп. Таким образом президент сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля. Мэттис сообщил, что уходит в отставку на следующий день после объявления Трампом о выводе американских войск из Сирии.