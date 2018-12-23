В посёлке Дмитриевка Тамбовской области прошёл митинг против сооружения там мусорного полигона «Бастион»
В посёлке Дмитриевка Тамбовской области прошёл митинг против сооружения там мусорного полигона «Бастион». По оценкам издания Lifetambov.ru и местный штаб Алексея Навального, в митинге приняли участие до трёх тысяч человек. При этом всё население посёлка — 7 с половиной тысяч. Официальных данных полиции о числе участников пока нет.
Комментарии3
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:46
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gelont 23 декабря 2018 | 21:13
Идиоты Фальконы запускают , видимо от своей никчемности , а по - настоящему великие дела , выгодно выделяющие нас на фоне загнивающих трансгендеров - это , несомненно , Мусорные Полигоны . Сдохните от зависти не раскаявшись .
annacrimea 23 декабря 2018 | 21:52
Ну что за население тупое? Им уже сколько раз разъяснялось: соседство с мусорным полигоном совершенно безопасно, а зачастую даже и полезно для здоровья ибо способствует ускорению сколеновставания. Неблагодарные!..