В посёлке Дмитриевка Тамбовской области прошёл митинг против сооружения там мусорного полигона «Бастион». По оценкам издания Lifetambov.ru и местный штаб Алексея Навального, в митинге приняли участие до трёх тысяч человек. При этом всё население посёлка — 7 с половиной тысяч. Официальных данных полиции о числе участников пока нет.