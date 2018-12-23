Дмитрий Песков назвал не журналистами тех, кто по его словам, использовал пресс-конференцию Путина для жалоб президенту. «Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — сказал в федеральном телеэфире пресс-секретарь главы государства. Некоторые, по мнению представителя Кремля, допустили в своих обращениях информацию, которую «можно назвать клеветой», например, то, что в Ленинградской области якобы не проложили газовую трубу, на которую выделили 1,8 миллиарда рублей, — уточнил Песков.