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20:31, 23 декабря 2018

Песков назвал не журналистами тех, кто по его словам, использовал пресс-конференцию Путина для жалоб президенту

Дмитрий Песков назвал не журналистами тех, кто по его словам, использовал пресс-конференцию Путина для жалоб президенту. «Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам», — сказал в федеральном телеэфире пресс-секретарь главы государства. Некоторые, по мнению представителя Кремля, допустили в своих обращениях информацию, которую «можно назвать клеветой», например, то, что в Ленинградской области якобы не проложили газовую трубу, на которую выделили 1,8 миллиарда рублей, — уточнил Песков.

Комментарии

10

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croaker 23 декабря 2018 | 20:40

Редкий случай,когда с ним можно согласиться.

kottigr1 23 декабря 2018 | 20:45

croaker: Нужно срочно перетрясти ФСО. Как же они там всё проверяли ? Приглашали они изначально журналистов на встречу с Вошьдем, а под личиной журналистов оказывается скрывались враги !

vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:47


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arabtom 23 декабря 2018 | 20:42

наш дурдом голосует за Путина)))

hz6691 23 декабря 2018 | 20:42

А что, пресс-конференцию пускали журналистов?
Смело!

syd_barrett 23 декабря 2018 | 20:46

По мне так без разницы, что с просьбами, что без них. Я вот немного смотрел, кое что слушал. Ну как всегда же. Ответы бессодержательны. Даже когда серьезные острые вопросы, ответы никакого значения не имеют, смысла не несут. Типичные отговорки чиновника. Я их много видел.
Ну а для фанатов Путина тоже без разницы. Им все, что он не скажет , гениально. Любой треп кажется осмысленным и наполненным смыслами.
Так что ну абсолютно никакой разницы, что и кто там задавал на этой псевдо-прессухе. Чисто ритуальное действие.
Разве что посчитать , сколько раз прокашлял. Да и то, смысла нет.

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yuryr 23 декабря 2018 | 21:03

Песков хочет сказать, что он непричастен к созданию формата "прессконференции", которая не является таковой ни в каком варианте наполнения зала, а тем более - при используемом его службой (службой охраны Путина от неприятных вопросов и т.д.)?

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woodworld 23 декабря 2018 | 21:05

Да какая там труба. Моль лепила такого лешего, что стенограмму правили

sprav77 23 декабря 2018 | 21:07

Журналистов в России осталось мало. В основном, пропагандисты. Вот они и были на пресс-конференции. Для чего, не понятно? Всё равно кругом "Слава КПСС!"

gelont 23 декабря 2018 | 21:19

Сначала не димон , теперь не журналисты ... Чего дальше ожидать ? Если вы сваливаете по - тихому , подменяя себя восковыми фигурами , скажите прямо , мы поймём и не обидимся .

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