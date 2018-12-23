Тела всех девяти рабочих, погибших в результате пожара на шахте в Соликамске, подняты на поверхность
По сообщению оперативного штаба, на извлечение всех тел с глубины в 362 метра потребовалось более шести часов. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Пятеро погибших были жителями Пермского края, трое — Башкирии и один — Краснодарского края. Полностью очаги возгорания были ликвидированы лишь к сегодняшнему вечеру. В понедельник в Пермском крае день траура.
Комментарии1
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