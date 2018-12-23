Дональд Трамп нашел временную замену главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Президент США объявил, что врио министра обороны с 1 января назначен первый замглавы военного ведомства Патрик Шанахан. О том, что Мэттис уйдет в отставку, Трамп сообщил в четверг. Мэттис возглавлял Пентагон с 20 января 2017 года. Ранее он сообщил, что покидает должность из-за расхождения во взглядах с президентом. В частности Мэттис не поддержал вывод американских войск из Сирии.