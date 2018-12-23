Дональд Трамп нашел временную замену главе Пентагона Джеймсу Мэттису
Дональд Трамп нашел временную замену главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Президент США объявил, что врио министра обороны с 1 января назначен первый замглавы военного ведомства Патрик Шанахан. О том, что Мэттис уйдет в отставку, Трамп сообщил в четверг. Мэттис возглавлял Пентагон с 20 января 2017 года. Ранее он сообщил, что покидает должность из-за расхождения во взглядах с президентом. В частности Мэттис не поддержал вывод американских войск из Сирии.
Комментарии16
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detul 23 декабря 2018 | 20:36
Вот ни разу Мэттис не демократ !! И даже не республиканец. Поскольку предательство союзников вполне демократическая процедура. Почему он расстроился то?? Ну сдали американцы курдов туркам, так и что?
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:47
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kottigr1 23 декабря 2018 | 20:47
detul: Трампу нужно искать профкадры на Лубянке.. Велика Америка, а во власть поставить некого.. !
skif_05 23 декабря 2018 | 20:50
kottigr1:
Шанахан, Шойгу... Оба на Ш...
Значит сработаются, устроят нам термоядерный фейерверк.
tant14 23 декабря 2018 | 21:00
kottigr1: Да, Шенахан ни разу не военный, хотя Трамп именует его великим полководцем.
Он из Боинга, в пентагоне занимался вопросами материального снабжения и военной техники.
Но главе Пентагона и не обязательно быть военным. Макнамара был отличный министр, но не военный, а бизнесмен.
Хотя назначение Шенахана показательно. Видимо военные уже не хотят с Трампом иметь дело.
tant14 23 декабря 2018 | 20:55
detul: Предательством союзников всегдав славилась Россия и СССр,но это ни разуц не домократические страны.
Классическим образцом предательства было заключение договора о дружбе с нацистской Германией и выдача немецких и австрийских коммунистов, которые бежали в СССР, гестапо.
Все компартии от такого предательства на уши встали сначала.
А в демократических странах предательство не одобряется.
Поэтому они даже СССР стали помогать, когда нацисты на него напали.
так что ты рамсы попутал, но оно и понятно, маразм старческий тебя не пощадил.
haldey 23 декабря 2018 | 21:03
tant14: Историю учи, неуч)))
agamasat 23 декабря 2018 | 21:07
haldey: история бывает разная, однако... Вы про какую - учить?)
tant14 23 декабря 2018 | 21:08
haldey: Педенька, тьыц поджписался и я знаю кто ты.
Но кому ты советуешь историю учить, неуч? Себе что-ли?
тебе бесполезно, у тебя ведь мозга нет.
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Герма́но-сове́тский догово́р о дру́жбе и грани́це — договор между нацистской Германией и Советским Союзом от 28 сентября 1939 года, подписанный после вторжения в Польшу армий Германии и СССР министром иностранных дел Германии Риббентропом и народным комиссаром по иностранным делам СССР Молотовым.
detul 23 декабря 2018 | 21:52
tant14: Вы спутали и со сроками и с подписантами. ((( Мюнхенский договор, отдавший Гитлеру Чехословакию, был подписан 29 сентября, только год был 1938. И среди сторон, подписавших договор и развязавших руки Гитлеру, СССР не фигурировал вообще.
detul 23 декабря 2018 | 21:23
tant14: Что Вы тут мне задвигаете исторические экскурсы ??? Сейчас американцы сдали курдов, которым клялись помогать и ограждать от турок. Причем у курдов была возможность выбрать Россию или США. Курды выбрали. Курдов предали. ... А что там было у Александра Невского оставьте истории.
tant14 23 декабря 2018 | 21:38
detul: маразмактик, кто тебе внушил этот бред, что американцы сдали курдов.
Что-то не больно Эрдоган ркад.
ты подожди немного. турки не пеосмеют курдов трону3ть.
Это им очень дорого обойдется.
Скорее они опять по россиянам врежут, как обычно.
А курды Россией уже ученые, она их много раз предавала.
Кто сдал туркам главу Рабочей партии Оджалана, ась?
Он ведь в России прятался, а его выгнали.
detul 23 декабря 2018 | 21:49
tant14: Так Вы оказывается провидец !! Раз уж о реакции Эрдогана знаете. Тронут или нет увидим в ближайшем будущем. А пока - предательство американцев в полный рост.
А с историей у Вас дела обстоят совсем плохо ((( Оджалана турки похитили. И совсем не у Ельцина. И помощь туркам в этом деле оказывал Израиль. Оджалана не пустили в Россию, а Гюлена америкосы выгоняют. Наверное чтоб Оджалану было не очень одиноко в турецкой тюрьме. Это же так демократично.
haldey 23 декабря 2018 | 20:58
Жги, Трамп, жги)))
Больше отставок хороших и разных)))
Так, глядишь, и до военного переворота доведешь)))
Пора уже СШам банановой республикой становиться))) Вернее на несколько банановых республик разбиться))) Вернем америку под управление индейцам, коренным жителям америки))) Историческая справедливость должна восторжествовать)))
agamasat 23 декабря 2018 | 21:10
haldey: если это произойдет, вот тут тебе и писец придет полный - не только вспомнишь героические жертвы российских народов во всей её истории, но и испытаешь все на собственной шкуре: голод, бандитизм, расстрелы, война, людоедство, братские могилы...
tant14 23 декабря 2018 | 21:15
haldey: Трамп, конечно жжет.
Поставил кремлинов рачком-с и говорит с ним ладком. Вот СП-2 прикрыл уже практически, и договор РСМД прикончил.
Кремлины в истерике. Конечно и глупости он делает.
Но военный переворот в США невозможен.
Не то устройство власти в стране.
Трампа могут сместить, но только в результате импичмента.
Тупенький, Пентагон армией вообще не командует.