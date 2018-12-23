Ракета-носитель Фэлкон-9 успешно вывела на среднюю околоземную орбиту спутник GPS третьего поколения
Ракета-носитель Фэлкон-9 успешно вывела на среднюю околоземную орбиту спутник GPS третьего поколения. Запуск осуществлен в интересах ВВС США. старт должен был состояться еще 18 декабря, но переносился сначала из-за нештатных показаний датчиков, затем из-за неблагоприятных погодных условий. Это уже 21-й запуск компании SрасеХ в нынешнем году.
Комментарии8
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skif_05 23 декабря 2018 | 20:07
Надеемся теперь будем определять местоположение до нескольких миллиметров, без всяких базовых станций.
igorrrpadlowitchs 23 декабря 2018 | 20:24
skif_05: а в путинской рашке построили три новых деревянных туалета !!!
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:08
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 20:08
Вот что томас автофекальный делает !))) Утрись вата ! Слава украине !
skif_05 23 декабря 2018 | 20:12
hohlomor_ce_garno:
На этот раз Украина обошла Россию. И это не последняя победа Украины над москалькой Ордой.
buzukin074 23 декабря 2018 | 20:08
Пока войны нет, Россия не включает свои лазеры космического базирования. А там посмотрим, кто побежит жаловаться в Спортлото... :)
seryj_wolk 23 декабря 2018 | 20:16
Частная компания утирает нос Роскосмосу большой, но не великой страны.
spbdweller 23 декабря 2018 | 20:26
Даже извозчиком для американцев у Путина стать не получилось. Зато теперь можно насверлить дыр в Союзах и сделать из них дуршлаги.