Ракета-носитель Фэлкон-9 успешно вывела на среднюю околоземную орбиту спутник GPS третьего поколения. Запуск осуществлен в интересах ВВС США. старт должен был состояться еще 18 декабря, но переносился сначала из-за нештатных показаний датчиков, затем из-за неблагоприятных погодных условий. Это уже 21-й запуск компании SрасеХ в нынешнем году.