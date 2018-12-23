Внедорожник УАЗ опрокинулся в обрыв под Ейском в Краснодарском крае
Внедорожник УАЗ опрокинулся в обрыв под Ейском в Краснодарском крае. По сведениям «Интерфаксу», два человека погибли, один ранен. Трое мужчин, находившихся в машине, ехали на охоту. 63-летний водитель выжил , с тяжелыми травмами он госпитализирован. Причиной аварии мог стать стал сильный туман.
Комментарии7
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:08
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pattrick1 23 декабря 2018 | 20:12
Внедорожник УАЗ опрокинулся в обрыв под Ейском в Краснодарском крае...
Очередная ложь?
skif_05 23 декабря 2018 | 20:09
Целый день плохие новости...
Правда одна хорошая, про ракетоноситель Фальком.
j_partizan 23 декабря 2018 | 20:10
Этот случай - "Капля в море".
102 человека ежедневно ПОГИБАЕТ В РОССИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП!!!
j_partizan 23 декабря 2018 | 20:17
А если к этому прибавить убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, то не вольно задаешся вопросом: нас что, не 140 миллионов? Или в России уже живут совсем другие народы?
o_pokra 23 декабря 2018 | 20:11
По какому принципу, интересно, из сотен ДТП, ежедневно происходящих в России, выбираются те, о которых считают нужным сообщить всей стране?
moriak2 23 декабря 2018 | 20:22
Всегда думал, что С обрыва, а оказывается и В обрыв. В " крутой склон".
Вона оно как(