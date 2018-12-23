Внедорожник УАЗ опрокинулся в обрыв под Ейском в Краснодарском крае. По сведениям «Интерфаксу», два человека погибли, один ранен. Трое мужчин, находившихся в машине, ехали на охоту. 63-летний водитель выжил , с тяжелыми травмами он госпитализирован. Причиной аварии мог стать стал сильный туман.