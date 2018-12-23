«Уралкалий» выделит по 3 млн рублей семьям девяти строителей, погибших на  шахте в  Соликамске

Еще по 1-му миллиону рублей семьи погибших получат от региональных властей. «Управление строительства-30», которое ведет работы на шахте оплатят похороны погибших и выплатят их семьям по 2 млн руб.

Власти Башкирии выплатят по 1 млн рублей семьям троих погибших строителей из этой республики.