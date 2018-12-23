«Уралкалий» выделит по 3 млн рублей семьям девяти строителей, погибших на шахте в Соликамске
Еще по 1-му миллиону рублей семьи погибших получат от региональных властей. «Управление строительства-30», которое ведет работы на шахте оплатят похороны погибших и выплатят их семьям по 2 млн руб.
Власти Башкирии выплатят по 1 млн рублей семьям троих погибших строителей из этой республики.
Комментарии2
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vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aladdinov 23 декабря 2018 | 20:28
««Уралкалий» выделит по 3 млн рублей семьям девяти строителей, погибших на шахте в Соликамске»
Это, господа, уже полный пиздец! Повторяю специально для г-на (не господина) Рувинского и его тупых модерасов: ПИЗДЕЦ!
Владельцами Уралкалия являются долларовые МИЛЛИАРДЕРЫ Керимов, Мамут и др. Председатель совета директоров небезызвестный гр. Чемезов, у которого, надо полагать, тоже не один миллиард в закромах заныкан. И за ДЕВЯТЬ погибших эти гнойные уроды совокупно выплачивают 27 млн рублей (менее 0,5 миллиона долларов) или всего 0,05% от ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО МИЛЛИАРДА? А если этих миллиардов не один, не два, а много-много. Они, гниды, хотят откупиться сотой долей процента личного капитала, да? Ну не ПИЗДЕЦ ли? Правильный ответ: это ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ!