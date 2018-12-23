Работа федерального правительства США может быть приостановлена и после 28 декабря...

Этого в интервью «Фокс ньюс» не исключил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни. Сейчас он временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома. Он допускает, что так называемый «шатдаун» затянется до открытия новой сессии Конгресса, т.е. до 3 января.