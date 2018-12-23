Работа федерального правительства США может быть приостановлена и после 28 декабря
Этого в интервью «Фокс ньюс» не исключил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни. Сейчас он временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома. Он допускает, что так называемый «шатдаун» затянется до открытия новой сессии Конгресса, т.е. до 3 января.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick1 23 декабря 2018 | 20:09
Работа федерального правительства США может быть приостановлена и после 28 декабря...
Это что за кидалово? Теперь российские жидобандеровские иуды остануться на Новый год без сраных грантов и их паршивые дети и внуки лягут спать голодными?
vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
venikoff 23 декабря 2018 | 20:21
Ну не хотят работать ! Мать их!
cromwel 23 декабря 2018 | 20:27
Насколько я помню этот спектакль каждый год разыгрывается и заканчивается всегда одинаково.