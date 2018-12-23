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20:01, 23 декабря 2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет свой пост 1 января

Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет свой пост 1 января. Как заявил Дональд Трамп, американское министерство обороны временно возглавит замглавы ведомства Патрик Шанахан.

Комментарии

16

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pattrick1 23 декабря 2018 | 20:04

Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет свой пост 1 января...

Врёте небось, как врали про брянских детей?

vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 20:11


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








gonduras_in_colima 23 декабря 2018 | 20:16

pattrick1: // Врёте небось, как врали про брянских детей? //
Слышь, клоун в портянках, а что такого врали про брянских детей?
Скажу больше, этой новости не удивился никто, даже такие быdлопутриоты как ты.
Потому как на России подобное является обыденностью.
Сироты типа Паши Эмильевича из 12-ти стульев в вашей полуфеодальной лоханке рулили и рулят.
А удивление, даже сенсацию, вызвало бы обратное событие - если бы среди сирот, поехавших за границу за счёт бюджета, все 100% оказались реальными сиротами.

skif_05 23 декабря 2018 | 20:20

gonduras_in_colima:
Эти новости, постоянно муссируются на Эхе Москвы, что может привести к развалу России, и превращению ее в сотню безъядерных демократических образований, плод внешним американским и украинским управлением. Вам это надо?

shmuel63 23 декабря 2018 | 20:17

pattrick1: А что тебе гадать? Выучи английский и читай оригиналы. Твое погоняло, Патрик, к тому тебя обязывает.

skif_05 23 декабря 2018 | 20:25

shmuel63:
А с какой стати, ирландцу Патрику надо знать английский язык? Язык англичан- бывших оккупантов Ирландии.

skif_05 23 декабря 2018 | 20:05

Может Мэтис успеет до 1 января Рашке какую-нибудь гадость устроить?

sg115 23 декабря 2018 | 20:24

skif_05: Конечно может. Отравиться, а все свалить на Петрова и Боширова

stopkran1969 23 декабря 2018 | 20:09

Шанахан анахан.... Вот такой ответ шойгу

neyexo 23 декабря 2018 | 20:16

Patrick M. Shanahan

neyexo 23 декабря 2018 | 20:18

на Эхе гугл сломался
(ирландская фамилия, чтоб никто не пугался)

vargor 23 декабря 2018 | 20:16

Предприниматель Илон Маск считает безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, использующегося на американской ракете-носителе Atlas V.

"Стыдно, что компаниям Boeing и Lockheed нужно использовать российские двигатели на ракете Atlas, однако конструкция двигателя великолепна.
— Илон Маск"

skif_05 23 декабря 2018 | 20:22

vargor:
Илон Маск продался вашему Путину за ярд баксов. Теперь он все что угодно будет щебетать.

woodworld 23 декабря 2018 | 20:16

Ну страсти

venikoff 23 декабря 2018 | 20:19

Ну и текучка у них!

chichanik 23 декабря 2018 | 20:24

Патрик Шанахан?
Кто такой Анахан?

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