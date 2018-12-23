Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими во время большой пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими во время большой пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, некоторые обращались к президенту с жалобами, которые по сути можно назвать клеветой и отняли время у настоящих журналистов. Какую информацию он имел в виду, Песков не уточнил. Он лишь пояснил, что 20 декабря формат пресс-конференции смешался с форматом Прямой линии.
Песков также посетовал на то, что зачастую журналисты задавали одни и те же вопросы, не слушая ни своих коллег, ни президента.
Комментарии15
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vitaly_md23 23 декабря 2018 | 19:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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danko1 23 декабря 2018 | 19:49
vitaly_md23: Позорную конференцию желает объяснить не наглой ложью президента, показавшей, что он понятия не имеет о стране, которой якобы управляет, а не теми вопросами, что показывает, что президент не желает знать ничего о бедах людей.
Да и настоящим журналистам, с Эха и Дождя, даже слова не дали.
edyunia 23 декабря 2018 | 19:55
danko1: \\настоящим журналистам, с Эха и Дождя, даже слова не дали.\\
Я бы сказал по другому: "настоящие журналисты", с Эха и Дождя, не шибко и хотели это слово брать.
astet 23 декабря 2018 | 19:55
danko1: Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими во время большой пресс-конференции Путина
"Пускай забьётся в угол!"
(Михаил Жванецкий."Баба Яга".)
alo0000 23 декабря 2018 | 20:16
danko1: Недоволен... Не вопросник надо готовить, а ответник. Иначе получается только цитатник.
y3emen1 23 декабря 2018 | 19:44
так надобно было зараннее вопрошающим печнь по асфальту размазать
mppv 23 декабря 2018 | 19:54
y3emen1:
Главное - не ешь печень врага в сыром виде, можно подхватить заразу коммунизьма.
От термической обработки эти аскариды дохнут.
edyunia 23 декабря 2018 | 19:48
Один из партнёров оргазма не получил, - это хотел сказать Писькоус.
askol2016 23 декабря 2018 | 19:51
А чего ж не спросили Путина о взятке Ольгой Егоровой (мосгорсуд) в 7 млн. долларов? Слабо журналистам прояснить подробности?
misafir 23 декабря 2018 | 19:55
Напрашивается вывод, что формат мероприятия «пресс-конференция» более не актуален.
stopkran1969 23 декабря 2018 | 20:15
misafir: это да, такие мероприятия пора перед заркалом проводить - и поговорить есть с кем, и аудитория приятная
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 19:56
Вот "профи", блин... Даже постановочное шоу уже сделать не умеют. И тут у них "недосмотр"...
piter_ug 23 декабря 2018 | 20:01
А причём тут чуйства песькова?
ded64 23 декабря 2018 | 20:04
Народ понял что к президенту с жалобой что бы ее выполнили не попасть... Вот и перекрашивается в журналистов...
xuato 23 декабря 2018 | 20:16
Пресс конференция напоминала лекцию в деревне.
Гореловские мужики сидели с каменными лицами, а если у кого-нибудь
что-нибудь в лице и оживлялось, возникало ощущение, что московского лектора
хотят взять на мушку...
— Программа партии, товарищи, предусматривает возникновение
грандиозных сельскохозяйственных комплексов, в которых для труда и быта
колхозников будут созданы самые современные условия. Грань между городом и
деревней, как учил великий Ленин, будет практически стерта в кратчайший
срок, и тогда окончательно забудется подмеченный еще Марксом "идиотизм
сельской жизни"!
Лекция была явно окончена...
— Вопросы, мужики, задавайте вопросы! — крикнул Птахин. — Товарищ
Градов ответит на любые вопросы!
Заросший бородой, старик поднялся:
— А лечить-то народ где будете, гражданин объясняющий? В больнице?
— Лечить? От чего? — озадаченно спросил Кирилл.
— От идиотизму-то где будут лечить?
В полном замешательстве, Кирилл вытер пот. Издевается старик или на
самом деле ничего не понял? Петя Птахин, однако, знал, как проводить линию
партии.
— Ты, дядя Родион, думаешь, идиотизм у тебя в жопе, а он у тебя в
башке. Понятно?
Мужики вяловато поржали.
(В.Аксенов Московская сага)