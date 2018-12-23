Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими во время большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков остался недоволен некоторыми вопросами, прозвучавшими во время большой пресс-конференции Владимира Путина. По его словам, некоторые обращались к президенту с жалобами, которые по сути можно назвать клеветой и отняли время у настоящих журналистов. Какую информацию он имел в виду, Песков не уточнил. Он лишь пояснил, что 20 декабря формат пресс-конференции смешался с форматом Прямой линии.

Песков также посетовал на то, что зачастую журналисты задавали одни и те же вопросы, не слушая ни своих коллег, ни президента.