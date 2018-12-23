Вдова посла Карлова заступилась за детей чиновников, поехавших в Турцию за счет благотворительного фонда
Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина заступилась за детей брянских чиновников, поехавших в Турцию за счет возглавляемого ею благотворительного фонда. По словам Марины Карловой, целью поездки был не отдых и не лечение, а участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. «Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — цитируют Марину Карлову «Брянские новости».
Комментарии47
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pattrick1 23 декабря 2018 | 19:42
Либеральные журналисты - говноеды.
edyunia 23 декабря 2018 | 19:45
pattrick1: \\Либеральные журналисты - говноеды.\\
А дети московитских чиновников сплошь вундеркинды и победители олимпиад, дети холопов это так, - только на пушечное филе пригодны.
pattrick1 23 декабря 2018 | 19:46
edyunia:
Высоси анус у американских чиновников.
edyunia 23 декабря 2018 | 19:52
pattrick1: \\Высоси анус\\
Что ты постоянно бредишь этим, вам так Пригожин угрожает? А на счёт чиновничьих чад и холопских отпрысков как, я прав?
danko1 23 декабря 2018 | 19:53
Обычная холуйка, присосавшаяся к фонду и чиновникам-ворам, которых защищает.
shtirlitz77 23 декабря 2018 | 19:59
danko1:
1. Интересно, из каких (чьих) денег формируется этот фонд?
2. Прочитать приглашение, что там написано, кого приглашали?
seryj_wolk 23 декабря 2018 | 20:07
danko1: Считает, что самые умные и активные - это дети чиновников . Свои ей ближе!
sborisych 23 декабря 2018 | 19:57
pattrick1:
Красава, тя самого- то к кому допускают? Или пока тока мечтаешь?
rettun 23 декабря 2018 | 20:03
pattrick1: А ДОСТОЙНО ОТВЕТИТЬ СЛАБО? ИЛИ ТЫ ПУТИНЕЦ? ТОГДА ПРОСТИТЕЛЬНО!
starsbo 23 декабря 2018 | 20:10
pattrick1: Зачем советуешь свое увлечение другим? Да хоть помойся когда нибудь, а то как тобой начальники жопу подтирают так и ходишь , болезный. Да, смахни хоть говно с погон, хотя все увидят что мелочь ....
mardxvar 23 декабря 2018 | 19:53
pattrick1: бессмысленно давать подобные эпитеты кому либо, пока ты у нас тут плаваешь и воняешь.
akula777 23 декабря 2018 | 19:57
pattrick1: что патрик, тебе уже и по-существу ответить нечего. Остается только тупо обзывать журналистов. Интересно: за что ты так защищаешь зажравшуюся и охреневшую власть? 11-80? Так это же совсем копейки. Хотя.... твои опусы большего и не стоят.
galina_683 23 декабря 2018 | 20:03
pattrick1:
Занесён ли данный Фонд в официальный реестр НКО ?
Как там дела обстоят с отчётностью ? Не финансирует ли он международный терроризм?
Турция - регион нестабильный в этом плане.
michael_zagorsk 23 декабря 2018 | 20:17
pattrick1:Либеральные журналисты - говноеды.
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Простите, а что это за такой фонд некоего Карлова? Герой РФ? Он что, прикрыл тело Путлера или Эрдогана? Ино агент? Придурка лавроского завалили. И тут же Герой.
vienidi 23 декабря 2018 | 19:44
Вот же скотина чиновничья- то есть дети инвалиды и сироты для нее мрази- второго сорта, прокаженные ине заслужили эту поездку???
pattrick1 23 декабря 2018 | 19:49
vienidi:
Дагестанский ишачий жених, ты в адеквате?
kapitankolbaskin 23 декабря 2018 | 20:14
pattrick1: когда нибудь тебе точно рыло начистят дружок селигерский...
Вычислят и начистят...
Будь уверен.
mardxvar 23 декабря 2018 | 20:18
pattrick1: "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ИМЕНИ АНДРЕЯ КАРЛОВА"
давай, холуй ублюдочный, "обосновывай", что брянские чинуши имели полное законное и моральное право на турецкий курорт скатать своих дитять за деньги, предназначенные "ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ",
chubuk 23 декабря 2018 | 19:54
vienidi: Да плевать ей на сирот и инвалидов. А сказано это чтобы отмазать пучеглазова и его родню.
danko1 23 декабря 2018 | 20:00
chubuk: Обеспечивает себе безбедное существование после смерти мужа, используя его имя, присосавшись к ворам-чиновникам.
chubuk 23 декабря 2018 | 20:09
danko1: Да. Типичная реакция амебы на окружающую среду. Впрочем. от нее никто другого и не ждал.
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 19:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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prostotak123 23 декабря 2018 | 19:45
Вот оно оказывается как? И кто же в этот фонд денежки положил? Иди это то, что нажито непосильным трудом?
galina_683 23 декабря 2018 | 19:50
Благотворительный фонд для богатых буратин от жены папы Карлова...
Знамо дело, лучшие дети в России - это дети чиновников и силовиков...
compare 23 декабря 2018 | 19:50
да...не большого ума эта баба...
shtirlitz77 23 декабря 2018 | 20:02
compare: "...да...не большого ума эта баба..."
Это как сказать.
Что с этих сирот и больных возьмешь?
А чиновники всегда "пригодятся".
a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 19:51
А чада чиновничков, работников правоохранительных органов и тому подобное все, как это ни странно, оказались сплошь юнармейцами, победителями олимпиад и юными, мля, космонавтами.. Всех готовы для защиты собственной задницы привлечь - и жену посла, и любовницу осла, и держателя весла..
galina_683 23 декабря 2018 | 19:53
a_buvgrobu:
интересно будет узнать, какие достижения у дочки Шкуратова... И у остальных выдающихся деток.
zor 23 декабря 2018 | 19:53
И так совпало, что победителями оллимпиад, юноармейцами,добровольцами и лучшими спортсменами оказались дети чиновников.
dennik 23 декабря 2018 | 19:53
А лучшие, только из путинской вертикальки ...
А остальные, пыль под копытами их коней.
rash 23 декабря 2018 | 19:53
Хорошее выступление вдовы, она объяснила что из себя этот фонд представляет - прачечная.
sborisych 23 декабря 2018 | 19:55
Тётенька, а вы не врёте? Т.е. скажите, это неправда- " В городе Клинцы Брянской области, в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре."?
Повторяю вдове- за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Ась?
galina_683 23 декабря 2018 | 19:56
sborisych:
жена Карлова попыталась в воздухе переобуться... И спасти реноме фонда.
sborisych 23 декабря 2018 | 20:00
galina_683:
Как-то неловко она, парящая, ото проделала- по приземлении вляпалась по самые небалуйся. Уж и не знаю, поможет ли химчистка...
penep 23 декабря 2018 | 20:13
sborisych: Да, совершенно непонятно, почему "общественно-политический проект" по увековечиванию памяти посла Карлова финансируется "за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации".
Где Карлов - и где больные дети... что общего? Неужели правительство, МИД не могли взять на себя расходы, связанные с убитым на службе послом? Почему вдова вынуждена оплачивать памятные мероприятия за счёт больных детей? Это же нецелевое использование средств! - благотворители давали деньги на детей, а не на улицу и памятник Карлову.
alex949 23 декабря 2018 | 19:57
Когда в Турции убили российского посла Карлова,то российская либеральная тусовка здесь на эхо ликовала от радости, но теперь не разобравшись с ситуацией несут бред !
cromwel 23 декабря 2018 | 19:57
Сучка. Всю жизнь жопу в тепле грела и защищает отпрысков таких же выродков.
vienidi 23 декабря 2018 | 20:01
cromwel: +100500!!!
basel812 23 декабря 2018 | 20:00
Любой, уважающий себя народ, на следующий же
день, выкинул бы этих чиновников из администрации, добился бы суда и наказания.
Россияне не такие.
mikescholar 23 декабря 2018 | 20:01
Почему бы Международному благотворительному фонду помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации не отправить лучших - юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев - постоять недельку в почетном карауле у памятника Андрею Карлову в городе Демре. Не детям же с тяжелыми заболеваниями и беспризорникам у памятника в карауле стоять. Тут нужны проверенные кадры.
galina_683 23 декабря 2018 | 20:11
mikescholar:
Дети чиновников стояли неделю в карауле у памятника? Или у аквапарка ?
idaforever 23 декабря 2018 | 20:01
а то сироты из детских домов не могли бы цветы возложить?
starsbo 23 декабря 2018 | 20:06
Ну конечно дети чиновников генетически даже лучше. Стоит стать чиновником или полежать ппросто под нашимсолнышком и на тебе - депутат ....какой нибудь или директор корпорации. С малых лет
akula777 23 декабря 2018 | 20:10
Здесь не указано ни имени этой вдовы ни её должности. Кто она такая? И за что (какие заслуги) ей слово вообще предоставили?
akula777 23 декабря 2018 | 20:12
akula777: ах да, имя её есть. Но и только.
bignick 23 декабря 2018 | 20:21
ну что, в общем-то, все правильно, фонд помощи детям, "находящимся в тяжелой жизненной ситуации", просто обязан был помочь несчастным детям, родители которых мерзавцы и лжецы
nikola_st 23 декабря 2018 | 20:29
Так что ж вдова не организовала эту поездку за свой счет для этих "почтенных" отпрысков?