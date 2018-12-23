Вдова посла Карлова заступилась за детей чиновников, поехавших в Турцию за счет благотворительного фонда

Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина заступилась за детей брянских чиновников, поехавших в Турцию за счет возглавляемого ею благотворительного фонда. По словам Марины Карловой, целью поездки был не отдых и не лечение, а участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. «Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — цитируют Марину Карлову «Брянские новости».