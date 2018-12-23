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19:30, 23 декабря 2018

Вдова посла Карлова заступилась за детей чиновников, поехавших в Турцию за счет благотворительного фонда

Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина заступилась за детей брянских чиновников, поехавших в Турцию за счет возглавляемого ею благотворительного фонда. По  словам Марины Карловой, целью поездки был не отдых и не лечение, а участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. «Это был общественно-политический проект… Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев», — цитируют Марину Карлову «Брянские новости».

Комментарии

47

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pattrick1 23 декабря 2018 | 19:42

Либеральные журналисты - говноеды.

edyunia 23 декабря 2018 | 19:45

pattrick1: \\Либеральные журналисты - говноеды.\\
А дети московитских чиновников сплошь вундеркинды и победители олимпиад, дети холопов это так, - только на пушечное филе пригодны.

pattrick1 23 декабря 2018 | 19:46

edyunia:

Высоси анус у американских чиновников.

edyunia 23 декабря 2018 | 19:52

pattrick1: \\Высоси анус\\
Что ты постоянно бредишь этим, вам так Пригожин угрожает? А на счёт чиновничьих чад и холопских отпрысков как, я прав?

danko1 23 декабря 2018 | 19:53

Обычная холуйка, присосавшаяся к фонду и чиновникам-ворам, которых защищает.

shtirlitz77 23 декабря 2018 | 19:59

danko1:
1. Интересно, из каких (чьих) денег формируется этот фонд?
2. Прочитать приглашение, что там написано, кого приглашали?

seryj_wolk 23 декабря 2018 | 20:07

danko1: Считает, что самые умные и активные - это дети чиновников . Свои ей ближе!

sborisych 23 декабря 2018 | 19:57

pattrick1:
Красава, тя самого- то к кому допускают? Или пока тока мечтаешь?

rettun 23 декабря 2018 | 20:03

pattrick1: А ДОСТОЙНО ОТВЕТИТЬ СЛАБО? ИЛИ ТЫ ПУТИНЕЦ? ТОГДА ПРОСТИТЕЛЬНО!

starsbo 23 декабря 2018 | 20:10

pattrick1: Зачем советуешь свое увлечение другим? Да хоть помойся когда нибудь, а то как тобой начальники жопу подтирают так и ходишь , болезный. Да, смахни хоть говно с погон, хотя все увидят что мелочь ....

mardxvar 23 декабря 2018 | 19:53

pattrick1: бессмысленно давать подобные эпитеты кому либо, пока ты у нас тут плаваешь и воняешь.

akula777 23 декабря 2018 | 19:57

pattrick1: что патрик, тебе уже и по-существу ответить нечего. Остается только тупо обзывать журналистов. Интересно: за что ты так защищаешь зажравшуюся и охреневшую власть? 11-80? Так это же совсем копейки. Хотя.... твои опусы большего и не стоят.

galina_683 23 декабря 2018 | 20:03

pattrick1:
Занесён ли данный Фонд в официальный реестр НКО ?
Как там дела обстоят с отчётностью ? Не финансирует ли он международный терроризм?
Турция - регион нестабильный в этом плане.

michael_zagorsk 23 декабря 2018 | 20:17

pattrick1:Либеральные журналисты - говноеды.
-----------
Простите, а что это за такой фонд некоего Карлова? Герой РФ? Он что, прикрыл тело Путлера или Эрдогана? Ино агент? Придурка лавроского завалили. И тут же Герой.

vienidi 23 декабря 2018 | 19:44

Вот же скотина чиновничья- то есть дети инвалиды и сироты для нее мрази- второго сорта, прокаженные ине заслужили эту поездку???

pattrick1 23 декабря 2018 | 19:49

vienidi:

Дагестанский ишачий жених, ты в адеквате?

kapitankolbaskin 23 декабря 2018 | 20:14

pattrick1: когда нибудь тебе точно рыло начистят дружок селигерский...
Вычислят и начистят...
Будь уверен.

mardxvar 23 декабря 2018 | 20:18

pattrick1: "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ИМЕНИ АНДРЕЯ КАРЛОВА"
давай, холуй ублюдочный, "обосновывай", что брянские чинуши имели полное законное и моральное право на турецкий курорт скатать своих дитять за деньги, предназначенные "ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НАХОДЯЩИМСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ",

chubuk 23 декабря 2018 | 19:54

vienidi: Да плевать ей на сирот и инвалидов. А сказано это чтобы отмазать пучеглазова и его родню.

danko1 23 декабря 2018 | 20:00

chubuk: Обеспечивает себе безбедное существование после смерти мужа, используя его имя, присосавшись к ворам-чиновникам.

chubuk 23 декабря 2018 | 20:09

danko1: Да. Типичная реакция амебы на окружающую среду. Впрочем. от нее никто другого и не ждал.

vitaly_md23 23 декабря 2018 | 19:44


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prostotak123 23 декабря 2018 | 19:45

Вот оно оказывается как? И кто же в этот фонд денежки положил? Иди это то, что нажито непосильным трудом?

galina_683 23 декабря 2018 | 19:50

Благотворительный фонд для богатых буратин от жены папы Карлова...
Знамо дело, лучшие дети в России - это дети чиновников и силовиков...

compare 23 декабря 2018 | 19:50

да...не большого ума эта баба...

shtirlitz77 23 декабря 2018 | 20:02

compare: "...да...не большого ума эта баба..."

Это как сказать.
Что с этих сирот и больных возьмешь?
А чиновники всегда "пригодятся".

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 19:51

А чада чиновничков, работников правоохранительных органов и тому подобное все, как это ни странно, оказались сплошь юнармейцами, победителями олимпиад и юными, мля, космонавтами.. Всех готовы для защиты собственной задницы привлечь - и жену посла, и любовницу осла, и держателя весла..

galina_683 23 декабря 2018 | 19:53

a_buvgrobu:
интересно будет узнать, какие достижения у дочки Шкуратова... И у остальных выдающихся деток.

zor 23 декабря 2018 | 19:53

И так совпало, что победителями оллимпиад, юноармейцами,добровольцами и лучшими спортсменами оказались дети чиновников.

dennik 23 декабря 2018 | 19:53

А лучшие, только из путинской вертикальки ...
А остальные, пыль под копытами их коней.

rash 23 декабря 2018 | 19:53

Хорошее выступление вдовы, она объяснила что из себя этот фонд представляет - прачечная.

sborisych 23 декабря 2018 | 19:55

Тётенька, а вы не врёте? Т.е. скажите, это неправда- " В городе Клинцы Брянской области, в марте 2018 года 50 детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации бесплатно съездили на отдых в турецкий город-побратим Демре."?
Повторяю вдове- за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Ась?

galina_683 23 декабря 2018 | 19:56

sborisych:
жена Карлова попыталась в воздухе переобуться... И спасти реноме фонда.

sborisych 23 декабря 2018 | 20:00

galina_683:
Как-то неловко она, парящая, ото проделала- по приземлении вляпалась по самые небалуйся. Уж и не знаю, поможет ли химчистка...

penep 23 декабря 2018 | 20:13

sborisych: Да, совершенно непонятно, почему "общественно-политический проект" по увековечиванию памяти посла Карлова финансируется "за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации".
Где Карлов - и где больные дети... что общего? Неужели правительство, МИД не могли взять на себя расходы, связанные с убитым на службе послом? Почему вдова вынуждена оплачивать памятные мероприятия за счёт больных детей? Это же нецелевое использование средств! - благотворители давали деньги на детей, а не на улицу и памятник Карлову.

alex949 23 декабря 2018 | 19:57

Когда в Турции убили российского посла Карлова,то российская либеральная тусовка здесь на эхо ликовала от радости, но теперь не разобравшись с ситуацией несут бред !

cromwel 23 декабря 2018 | 19:57

Сучка. Всю жизнь жопу в тепле грела и защищает отпрысков таких же выродков.

vienidi 23 декабря 2018 | 20:01

cromwel: +100500!!!

basel812 23 декабря 2018 | 20:00

Любой, уважающий себя народ, на следующий же
день, выкинул бы этих чиновников из администрации, добился бы суда и наказания.
Россияне не такие.

mikescholar 23 декабря 2018 | 20:01

Почему бы Международному благотворительному фонду помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации не отправить лучших - юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев - постоять недельку в почетном карауле у памятника Андрею Карлову в городе Демре. Не детям же с тяжелыми заболеваниями и беспризорникам у памятника в карауле стоять. Тут нужны проверенные кадры.

galina_683 23 декабря 2018 | 20:11

mikescholar:
Дети чиновников стояли неделю в карауле у памятника? Или у аквапарка ?

idaforever 23 декабря 2018 | 20:01

а то сироты из детских домов не могли бы цветы возложить?

starsbo 23 декабря 2018 | 20:06

Ну конечно дети чиновников генетически даже лучше. Стоит стать чиновником или полежать ппросто под нашимсолнышком и на тебе - депутат ....какой нибудь или директор корпорации. С малых лет

akula777 23 декабря 2018 | 20:10

Здесь не указано ни имени этой вдовы ни её должности. Кто она такая? И за что (какие заслуги) ей слово вообще предоставили?

akula777 23 декабря 2018 | 20:12

akula777: ах да, имя её есть. Но и только.

bignick 23 декабря 2018 | 20:21

ну что, в общем-то, все правильно, фонд помощи детям, "находящимся в тяжелой жизненной ситуации", просто обязан был помочь несчастным детям, родители которых мерзавцы и лжецы

nikola_st 23 декабря 2018 | 20:29

Так что ж вдова не организовала эту поездку за свой счет для этих "почтенных" отпрысков?

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