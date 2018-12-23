Горноспасатели подняли на поверхность тела восьми погибших в результате пожара в шахте в Соликамске

Как сообщили ТАСС в оперативном штабе, в шахте остается еще один погибший. В результате пожара в Соликамске погибли девять человек. Еще восемь вышли на поверхность самостоятельно.

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин направил в Соликамск группу криминалистов для помощи в расследовании причин пожара в шахте. Возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых уже задержаны. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На данный момент пожарные полностью ликвидировали все очаги горения на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте чрезвычайной ситуации.