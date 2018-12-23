Мамаев и Кокорин могут принять участие в товарищеском матче с другими заключенными непосредственно в СИЗО

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин могут принять участие в товарищеском матче с другими заключенными непосредственно в СИЗО.

Об этой идее сообщила глава общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, игроки восприняли ее с энтузиазмом. Мамаев сказал, что готов сыграть сам и уговорить Кокорина и его брата Кирилла, который проходит по тому же делу. Однако на пути организаторов есть несколько препятствий о которых упомянул секретарь ОНК Иван Мельников. По существующим правилам Мамаев, Кокорин и другие фигуранты дела не должны видеться друг с другу. Именно поэтому они сидят в разных камерах и посещают спортзал по отдельности. Конечно, есть способы разделить их и на поле, но все это сопряжено с трудностями. Так что последнее слово останется за следователями, который должны дать свое разрешение.

Мамаев и Кокорин были задержаны в начале октября. недавно срок содержания под стражей был продлен на два месяца.