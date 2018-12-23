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19:05, 23 декабря 2018

Мамаев и Кокорин могут принять участие в товарищеском матче с другими заключенными непосредственно в СИЗО

Бывшие футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин могут принять участие в товарищеском матче с другими заключенными непосредственно в СИЗО.

Об этой идее сообщила глава общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, игроки восприняли ее с энтузиазмом. Мамаев сказал, что готов сыграть сам и уговорить Кокорина и его брата Кирилла, который проходит по тому же делу. Однако на пути организаторов есть несколько препятствий о которых упомянул секретарь ОНК Иван Мельников. По существующим правилам Мамаев, Кокорин и другие фигуранты дела не должны видеться друг с другу. Именно поэтому они сидят в разных камерах и посещают спортзал по отдельности. Конечно, есть способы разделить их и на поле, но все это сопряжено с трудностями. Так что последнее слово останется за следователями, который должны дать свое разрешение.

Мамаев и Кокорин были задержаны в начале октября. недавно срок содержания под стражей был продлен на два месяца.

Комментарии

5

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otets_zvezdonyi 23 декабря 2018 | 19:29

вот и славненько, и москвичи смогут без опасений по городу гулять...

vitaly_sm23 23 декабря 2018 | 19:58


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kreamssdick 23 декабря 2018 | 19:37

Жаль, что Путин у нас по хоккею, а то усилил бы команду.

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 19:39

меркачевы-херячевы.. Расплодилось различно высокооплачиваемой сволочи столько, что им приходится самим себе занятие искать.. То кокорин с мамаевым у них, то какаев с мамориным..

bratec_kot_voskrese 23 декабря 2018 | 20:07

Как это по гестаповски -заставлять заключённых играть в футбол в честь 250-летия тюрьмы.... И в этом участвует правозащитница? Мда уж...... Дно всё ниже и ниже((

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