Петербургский аэропорт Пулково, скорее всего, получит имя Фёдора Достоевского

Второй круг голосования по выбору имён для воздушных ворот закончился сегодня.

Официально победителей конкурса объявят в ближайшие дни. Но уже сейчас понятно, что аэропорт Пулково получит, скорее всего, имя писателя Фёдора Достоевского. За него отдали почти 70 тысяч голосов. На втором месте — князь Александр Невский. Третья строчка за композитором Дмитрием Шостаковичем. Это был второй тур голосования. В первый раз победил Петр Первый. Но его имя получит аэропорт в Воронеже. В связи с этим объявили второй этап голосования. Впрочем, его итоги носят рекомендательный характер. Окончательное решение о переименовании аэропортов примет президент Владимир Путин. Отметим, что в Петербургском парламенте попросили сохранить аэропорту Пулково его историческое название.

Один из инициаторов проекта — митрополит Тихон Шевкунов, который известен как духовник Владимира Путина.