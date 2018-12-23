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19:03, 23 декабря 2018

Петербургский аэропорт Пулково, скорее всего, получит имя Фёдора Достоевского

Второй круг голосования по выбору имён для воздушных ворот закончился сегодня.

Официально победителей конкурса объявят в ближайшие дни. Но уже сейчас понятно, что аэропорт Пулково получит, скорее всего, имя писателя Фёдора Достоевского. За него отдали почти 70 тысяч голосов. На втором месте — князь Александр Невский. Третья строчка за композитором Дмитрием Шостаковичем. Это был второй тур голосования. В первый раз победил Петр Первый. Но его имя получит аэропорт в Воронеже. В связи с этим объявили второй этап голосования. Впрочем, его итоги носят рекомендательный характер. Окончательное решение о переименовании аэропортов примет президент Владимир Путин. Отметим, что в Петербургском парламенте попросили сохранить аэропорту Пулково его историческое название.

Один из инициаторов проекта — митрополит Тихон Шевкунов, который известен как духовник Владимира Путина.

Комментарии

36

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kindman_a 23 декабря 2018 | 19:10

После переименования на входе в аэропорт будут набрасываться на входящих пассажиров с топорами?
А на регистрации теперь вместо "пожалуйста" - "пшеооол, тварь дрожащая", да? :-)))

Идиоты.

tant14 23 декабря 2018 | 19:21

kindman_a: Мрачное имечко , мрачное.
Больной очень человек был и с серьезными извращениями.
Хотя писатель, считают, великий, но как человек, говно. Так часто бывает.
Про все извращения с себя писал.

danko1 23 декабря 2018 | 19:34

tant14: Столько денег на ветер и на ненужные никому переименования, которые срочно затеяли по инициативе попа Тихона.
А оплачивать эту дурь не РПЦ, а нищие россияне будут.

cattt 23 декабря 2018 | 19:41

danko1: Отвлекают от пенсионной "реформы", хотя могли бы обойтись без этого, русских можно кастрировать беспрепятственно!

skif_05 23 декабря 2018 | 19:52

cattt:
Отличный выбор названия. Достоевский люто ненавидел либеральных БЕСОВ.

wasielna 23 декабря 2018 | 19:52

cattt: Много о себе думаете! Отвлекают его! Не до Ваших чувств. Деньги на это дело выделят много-много.

vitaly_md23 23 декабря 2018 | 19:43


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polsan 23 декабря 2018 | 19:39

tant14: про его качество, как человека ещё говорит тот факт, что проиграл состояние своей невесты в казино. Заметьте деньги не свои проиграл! ) Думаю, что не будут ещё долго назвать аэропорт его именем посетители, просто сила привычки, Да и Пулково, как Шереметьево звучит очень органично по -русски и здорово подходит для названия аэропорта!

archibald_dandy_esquire 23 декабря 2018 | 19:47

tant14:
зачем называть именами спорных персонажей, когда есть настоящие Герои России - Мишкин и Чепига, Луговой и Ковтун, Рамзан Кадыров, Клишас, Климов и Клинцевич - так тройным именем и назвать, опять же Яровая...
или бурятский аэропорт им.Кобзона - и баннер на весь фасад: "Как я рад, что Вы - бурят!"
волгоградский аэропорт им.Сталина с баннером: "Лес рубят - щепки летят"
много Героев России - и не сосчитать

kuchumka 23 декабря 2018 | 19:15

Кому это надо было и для чего непонятно

tant14 23 декабря 2018 | 19:28

kuchumka: Ну, когда коту делать он нечего, то что он делает?
Вот и российские власти этим занялись.
Полируют.
А чем еще народ отвлечь от того, что жизнь ухудшается.

Завершилась предпоследняя в 2018 году торговая неделя. Ее итоги для российской валюты неутешительные. Курс рубля по отношению к доллару за неделю подешевел на 3% и вновь вернулся к уровню 69. Последний раз такое количество рублей за единицу американской валюты давали 13 сентября. В паре с евро, увы, ситуация более драматичная: рубль за 5 торговых дней «похудел» на 4% и закрыл пятничные торги котировкой 78.32 за европейскую валюту.

Среди 146 валют (включая драгметаллы), отслеживаемых агентством Bloomberg, 3-процентное падение рубля к доллару является худшим в мире результатом за последнюю неделю.
рубль упал против всех возможных конкурентов. Исландская крона выросла на 9%, украинская гривна подорожала на 5%, золото на 4.65%. Есть в Южной Африке государство-анклав под названием Королевство Лесото. Оно полностью окружено территорией Южно-Африканской Республики. Эта крошечная страна имеет свою государственную валюту — лоти. Так вот даже лесотский лоти умудрился за неделю подорожать к рублю на 1.43%.


Поэтому ничего кроме как полировать яйца для отвлечения населения не остается.

sagen 23 декабря 2018 | 19:31

kuchumka: Чем бы дитя не тешилось. Еще не известна цена вопроса. Я читал, что в Украине так задумали переименовать аэропорт Днепропетровска в аэропорт Днепра. Пришлось отказаться от этой идеи, потому что за счет страны, которая переименовывает аэропорт вносятся изменения во все полетные карты всех стран, которые летают в эту страну. А тут счет идет на сотни миллионов долларов. Не утверждаю, что это именно так и что это так стоит, но такая информация была и требует проверки. Если что-то подобное действительно необходимо, то России придется раскошелиться очень крепко. Ну и сами названия пустое. Кто это будет говорить "аэропорт Достоевского"? В лучшем случае "летим в Досю" или в "в топор". Как-то так это все будет упрощено. Тем более в аэропорты, названные не столь популярными именами.

spbdweller 23 декабря 2018 | 19:36

kuchumka: Это пересаживание ослов и мартышек из басни Крылова.

beltat 23 декабря 2018 | 19:15

А залы можно назвать именами персонажей: Идиот, Подросток и т.д. Зал "Великий инквизитор" - для официальных делегаций. Именем Смердякова можно назвать туалет, или же наоборот, кофейню - "Кофе Знатный Смердяковский".

kreamssdick 23 декабря 2018 | 19:15

А филармонию назвать именем Сонечки Мармеладовой

skif_05 23 декабря 2018 | 19:54

kreamssdick:
Вот такие как вы и были всякого рода лужиными и свидригайловыми, издевались над несчастными сонечками мармеладовыми.

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 19:26

А засем эта возня с переименованиями-то ?! К чему эти пустые затраты денег ? Чем плохи-то были "Внуково, Пулково, Шереметьево, Домодедово ?! Ну что за идиотизм-тоь всегдашний, мать перемать ?! Пусть этот духовник свои церкви да монастыри переименовывает, крысеныш бездельный.. Ага, ему там быстро переименуют так, что все свои сопелки забудет.. Путина пусть переименует - в чадо наше возлюбленное, к примеру..

snikkersnepper 23 декабря 2018 | 19:53

a_buvgrobu:

Никто ничего не переименовывает - ни одного аэропорта. Просто на Эхе в очередной раз одни тупые дятлы скармливают другим тупым дятлам очередную ахинею. Это их нормальное состояние и ничего другого они не воспринимают. И не Шевкунов (которого эхоньку обязательно нужно упомянуть, потому что, разумеется, за ним Путин) это придумал.

prostotak123 23 декабря 2018 | 19:27

Шизофрения косит наши ряды и забирает аэропорты....

alo0000 23 декабря 2018 | 19:28

«Надо, Федя, надо!»

woodworld 23 декабря 2018 | 19:33

Но есть шанс, что Собчака

krestianin_067rus Михаил Никитин 23 декабря 2018 | 19:41

«Влетаем в дядю Федора...»?! :)) Достоевский в могиле пропеллером будет крутиться?

guerrilleros 23 декабря 2018 | 19:44

Под новый год Достоевский не принимал , ему мешала погода.
Чё сказать, большого ума гражданин Шевкунов. Гаврила был митрополитом....

wasielna 23 декабря 2018 | 19:47

Глупость, казалось бы несусветная. Но провокация отъявленная.
Народ подсчитывает, скока денюшков отмоють.
Люди злятся на бестолковые затраты, а кто-то ведь на этой провокации наживется.

begly_ 23 декабря 2018 | 19:48

Надо было Валентиной Матвиенко назвать., ее все в Питере знают. А Достоевского кто?, кто из молодежи его читает?

skif_05 23 декабря 2018 | 19:56

begly_:
Ну, либеральная молодежь, естественно не читает вражеского, антилиберального гения.

begly_ 23 декабря 2018 | 20:02

skif_05:

Молодежь кина смотрит, да в стрелялках бьется.

sborisych 23 декабря 2018 | 19:51

В первый раз победил Петр Первый. Но его имя получит аэропорт в Воронеже. В связи с этим объявили второй этап голосования.
===
Всегда и во всём мухлёж, или подмена. А было бы прикольненько- "наш самолёт совершил посадку в Санкт-петербургском аэропорту Пулково имени Петра Первого Великого"...

eduard53 23 декабря 2018 | 20:16

Всё равно "совок" не переплюнуть -
ленинградский ордена ленина метрополитен имени ленина ...

vyk_usguy 23 декабря 2018 | 19:56

Мой любимый русский классик, Поддерживаю! Педофил Свидригайлов, свидомый убица Раскольников, либерасты-"бесы", - вполне "Европейские" персонажи

cromwel 23 декабря 2018 | 19:59

А почему бы не Александра Мересьева?

snikkersnepper 23 декабря 2018 | 20:21

cromwel:

"Аэропорт Волгограда получит имя Героя СССР, летчика-истребителя Алексея Маресьева. Его имя победило в голосовании, которое шло в рамках проекта «Великие имена России".

eduard53 23 декабря 2018 | 20:01

Даже не знаю, чего тут больше - видимости наличия народного волеизъявления
в Путистане, или занятия кота, к-му нефиг делать ...

nl_2010_ 23 декабря 2018 | 20:09

Аэропорт Пулково имени Катюши Масловой и его прародителя ФМ Достоевского.

nl_2010_ 23 декабря 2018 | 20:14

nl_2010_: Нет Маслова была у Толстого. А тут будет Сонечка Мармеладова)))

nl_2010_ 23 декабря 2018 | 20:12

Надо именем Достоевского было назвать вокзал. А еще лучше именем Анны Карениной.

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