Горноспасатели к этому часу подняли тела 7 из 9 погибших в результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске
Горноспасатели к этому часу подняли тела семи из девяти погибших в результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске. В МЧС сообщают, что подъем тел осуществляется в сложнейших условиях с глубины более 300 метров. Сам пожар, как утверждают в оперативном штабе, полностью потушен. Все погибшие – строительные рабочие.
Добыча на шахте не производилась – его готовили к бетонированию ствола. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека. Понедельник объявлен в Пермском крае траурным днем.
Комментарии8
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miketext 23 декабря 2018 | 19:06
А пальмы причем? Смените фото, мозги есть?
kindman_a 23 декабря 2018 | 19:12
miketext:
Редакторыыыыыыыыыыы!!!
Вы чё там - уже Новый год отмечаете?????
compare 23 декабря 2018 | 19:40
miketext: нетрудно догадаться-это место отдыха тех,кто является выгодополучателем от таких опасных производств...
kreamssdick 23 декабря 2018 | 19:15
Пальмы из новости про Индонезию
begly_ 23 декабря 2018 | 19:38
kreamssdick:
Все в масть., иначе бы уже картинку поменяли., там шахта.
atl 23 декабря 2018 | 19:24
Жертвы ЕГЭ на марше. Для кого трагедия, а им развлекуха. Интересно - сколько этот "перл" тут провисит ?
begly_ 23 декабря 2018 | 19:27
Ничего себе, Эхо как стебётся над погибшими. Ну правильная них же никто в шахту не полезет. А на пальму запросто..
begly_ 23 декабря 2018 | 19:29
Из них же никто в шахту не полезет