Горноспасатели к этому часу подняли тела 7 из 9 погибших в результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Горноспасатели к этому часу подняли тела семи из девяти погибших в результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске. В МЧС сообщают, что подъем тел осуществляется в сложнейших условиях с глубины более 300 метров. Сам пожар, как утверждают в оперативном штабе, полностью потушен. Все погибшие – строительные рабочие.

Добыча на шахте не производилась – его готовили к бетонированию ствола. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека. Понедельник объявлен в Пермском крае траурным днем.