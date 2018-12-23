Издание «Проект»: организатором поездки в Турцию для детей брянских чиновников был родственник Дмитрия Пескова

Издание «Проект» выяснило, что организатором поездки в Турцию для детей брянских чиновников был родственник пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Братья Солоцинские возглавляют благотворительный фонд, который финансировал тур. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин.

«Мы решили изучить, как выглядит сам этот фонд, который отправлял детей брянских чиновников. И обнаружили, что в руководстве сидят люди, которые напрямую связаны с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. По крайней мере, это его, можно сказать, и родственники, потому что соучредителем фонда является отец его второй супруги Екатерины Солоцинской — Владимир. А генеральным директором брат этого же человека – Вадим Солоцинский», — сказал он.

По словам М.Рубина, оба брата Солоцинских связаны с организацией поездки детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации на отдых в Турцию.

«Вадим Солоцинский напрямую общался с чиновниками города Клинцы для организации поездки. Это видно даже из открытых данных. Изначально речь шла о путешествии для детей, проживающих в загрязненных зонах, но гендиректор фонда, как минимум, не держал ситуацию под контролем», — добавил Рубин.

Как отметил Рубин, Владимир Солоницкий в свое время работал вместе с нынешним пресс-секретарем президента в Турции.

Ранее СМИ сообщали, что в марте 2018 года в городе Клинцы 50 детей бесплатно поехали отдыхать в Турцию за счет благотворительного фонда. Но как оказалось, большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.