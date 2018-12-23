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Эксклюзив Эха 19:01, 23 декабря 2018

Издание «Проект»: организатором поездки в Турцию для детей брянских чиновников был родственник Дмитрия Пескова

Издание «Проект» выяснило, что организатором поездки в Турцию для детей брянских чиновников был родственник пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Братья Солоцинские возглавляют благотворительный фонд, который финансировал тур. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин.

«Мы решили изучить, как выглядит сам этот фонд, который отправлял детей брянских чиновников. И обнаружили, что в руководстве сидят люди, которые напрямую связаны с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. По крайней мере, это его, можно сказать, и родственники, потому что соучредителем фонда является отец его второй супруги Екатерины Солоцинской — Владимир. А генеральным директором брат этого же человека – Вадим Солоцинский», — сказал он.

По словам М.Рубина, оба брата Солоцинских связаны с организацией поездки детей за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации на отдых в Турцию.

«Вадим Солоцинский напрямую общался с чиновниками города Клинцы для организации поездки. Это видно даже из открытых данных. Изначально речь шла о путешествии для детей, проживающих в загрязненных зонах, но гендиректор фонда, как минимум, не держал ситуацию под контролем», — добавил Рубин.

Как отметил Рубин, Владимир Солоницкий в свое время работал вместе с нынешним пресс-секретарем президента в Турции.
Ранее СМИ сообщали, что в марте 2018 года в городе Клинцы 50 детей бесплатно поехали отдыхать в Турцию за счет благотворительного фонда. Но как оказалось, большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.

Комментарии

20

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sorswen 23 декабря 2018 | 19:04

Блять.. эту усатую гниду пора к стенке ставить. Вместе с его навкой. Вместе с его паханом. Реально достали. Это даже не тараканы. Это гораздо хуже!

kindman_a 23 декабря 2018 | 19:06

"Здесь чувствуется лапа Корейко..." ("Золотой теленок")

danko1 23 декабря 2018 | 19:16

kindman_a: У этой дряни: вора, коррупционера, экстремиста и лжеца и родственники под стать ему.
У Путина тоже приятель-благотворитель вечер благотворительный за счет бюджета, с приглашенными иностранными знаменитостями организовывал, где и Путин присутствовал, все деньги собранные украл.
Ворьё одно, и друзья с родственниками такие же.

alex949 23 декабря 2018 | 19:26

sorswen:
обнаружили, что в руководстве сидят люди, которые напрямую связаны с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. По крайней мере, это его, можно сказать, и родственники, потому что соучредителем фонда является отец его второй супруги Екатерины Солоцинской —
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Да он лжи и ненавидит своего бывшего зятя, предавшего и его и его дочь !
Хорош нести бред !

ura_123 23 декабря 2018 | 19:40

alex949: Русский Ызык вам не родной,судя по комментарию?

edyunia 23 декабря 2018 | 19:04

И не придерёшься теперь, - живут в загрязнённой и баста.

kunst54 23 декабря 2018 | 19:13

"Ничего не свято!"

vladimir_veteran 23 декабря 2018 | 19:21

Кто бы сомневался...

prostotak123 23 декабря 2018 | 19:22

А теперь эту историю наверное нужно проверить как форму взятки...

alo0000 23 декабря 2018 | 19:30

Кремль.Путин.Не ждали.

basel812 23 декабря 2018 | 19:33

Эту поездку детям подарила Навка.

galina_683 23 декабря 2018 | 19:41

basel812:
отказалась от очередного круиза на яхте Maltese Falcon за 26 млн рублей в неделю, организовала Лизе в Париже маленькое судопроизводство и продала втихаря ремешок от мужниных часов...

ura_123 23 декабря 2018 | 19:42

basel812: Ниф-Нифка,Нуф-Нуфка и Нав-Навка(с) Три поросёнка ))))

andetag 23 декабря 2018 | 19:33

грязная история. вполне в современном тренде. для них - брянских и К- это нормально, по-другому они уже не могут. мерзейшие. выгнать всех пинками и заставить оплатить поездку! ну всё поганят!

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 19:36

Обычная практика всех администраций любого, имеющего мало-мальскую возможность, населенного пункта нашей страны --- халява.. Проклятые крохоборы, неужели у них не было возможности отправить своих детей на отдых за свои средства, неужто им так мало платят ?..

paul_2105 23 декабря 2018 | 19:37

А почему какие-то Клинцы?!

nns33 23 декабря 2018 | 19:54

paul_2105: В 1986г. была авария на Черноб. АЭС. Облако захватило и Брянскую обл. Пострадал г. Клинцы. Там многих отселяли и давали квартиры в другом месте.

ura_123 23 декабря 2018 | 19:38

Как там говаривали древние греки,бросая очередную опустошённую амфору из под вина в Чёрное море-Свой своему и в темноте сунет! )))

mas_mas 23 декабря 2018 | 19:38

Теперь их всех посадят. Расследователей. Из "Проекта".

y3emen1 23 декабря 2018 | 19:39

ну, семья же, все как на подбор

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