Для организации матча в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева необходимо решение следователя.
Для организации матча в СИЗО с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева необходимо решение следователя. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Он напомнил, что по действующим правилам, Кокорин и Мамаев — как фигуранты одного дела – не могут видеться друг с другом, они сидят в разных камерах и спортзал посещают раздельно. Ранее замглавы ОНК Вера Меркачева сообщила, что Мамаев и Кокорин в ближайшее время сыграют в футбол с другими арестантами Бутырки, и эта идея одобрена в ФСИН.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 23 декабря 2018 | 18:40
Через несколько лет футбольный клуб "Бутырка" может возглавить турнирную таблицу ЧР.
Если к тому времени не выпустят Кокорина и Мамаева.
alo0000 23 декабря 2018 | 18:42
mikhail_spb_: mikhail_spb_: А мутку назначить тренером.
ts 23 декабря 2018 | 18:41
Правильно! И матч перенести на главную арену страны. И транслировать на весь мир! И призовые победителю установить в миллиард рублей!
tetriz 23 декабря 2018 | 18:45
Богата земля русская на долбо@бов!