Для организации матча в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева необходимо решение следователя.

Для организации матча в СИЗО с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева необходимо решение следователя. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Он напомнил, что по действующим правилам, Кокорин и Мамаев — как фигуранты одного дела – не могут видеться друг с другом, они сидят в разных камерах и спортзал посещают раздельно. Ранее замглавы ОНК Вера Меркачева сообщила, что Мамаев и Кокорин в ближайшее время сыграют в футбол с другими арестантами Бутырки, и эта идея одобрена в ФСИН.