Воздушных маршалов в США пересадят ближе к хвосту самолета, чтобы лучше видеть других пассажиров
Воздушных маршалов в США пересадят ближе к хвосту самолета, чтобы лучше видеть других пассажиров. По сведениям ABC, новый регламент вступит в силу с 28 декабря. До сих пор секретные агенты занимали места ближе к носовой части, т.к. их основной задачей было предотвратить захват кабины пилотов.
Комментарии3
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begly_ 23 декабря 2018 | 18:43
Возле параши, что ли.
viteck 23 декабря 2018 | 18:50
Это во про что я сейчас прочитал???...☺
joker57 23 декабря 2018 | 18:55
а вот 11 сентября маршалы сидели за штурвалом или как?