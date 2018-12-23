Воздушных маршалов в США пересадят ближе к хвосту самолета, чтобы лучше видеть других пассажиров. По сведениям ABC, новый регламент вступит в силу с 28 декабря. До сих пор секретные агенты занимали места ближе к носовой части, т.к. их основной задачей было предотвратить захват кабины пилотов.