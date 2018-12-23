Дональд Трамп останется на рождественские каникулы в Вашингтоне

У себя в Твиттере президент США сообщает, что не поедет, как планировал, во Флориду и продолжит работу над утверждением бюджета. Планы главы государства изменились в связи с приостановкой работы федеральных структур. Конгресс США не смог утвердить бюджет. Споры возникли вокруг требования Трампа включить в документ $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.