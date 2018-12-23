У южной части индонезийского острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 5. О последствиях сообщений не поступало. Минувшей ночью на побережье Индонезии обрушилось цунами, жертвами которого стали 222 человека, 843 пострадали, 28 человек считаются пропавшими без вести. Появление волны связывают с недавним извержением вулкана Кракатау.