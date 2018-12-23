«Проект»: Организатором поездки в Турцию детей брянских чиновников был родственник Дмитрия Пескова

Организатором поездки в Турцию детей брянских чиновников за счет благотворительного фонда имени Карлова был родственник пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Как выяснило издание «Проект», фондом имени Карлова руководит Вадим Солоцинский, а соучредителем фонда является его брат Владимир. Владимир Солоцинский — отец второй жены Пескова.

Ранее сообщалось, что 50 детей из города Клинцы получили путевки в Турцию от фонда, который оказывает содействие детям-инвалидам. На самом деле поездка досталась детям сотрудников администрации и силовых органов.