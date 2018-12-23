«Проект»: Организатором поездки в Турцию детей брянских чиновников был родственник Дмитрия Пескова
Организатором поездки в Турцию детей брянских чиновников за счет благотворительного фонда имени Карлова был родственник пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Как выяснило издание «Проект», фондом имени Карлова руководит Вадим Солоцинский, а соучредителем фонда является его брат Владимир. Владимир Солоцинский — отец второй жены Пескова.
Ранее сообщалось, что 50 детей из города Клинцы получили путевки в Турцию от фонда, который оказывает содействие детям-инвалидам. На самом деле поездка досталась детям сотрудников администрации и силовых органов.
Комментарии23
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mikhail_spb_ 23 декабря 2018 | 18:38
Получается, что вся семейка пескоструя - жулики?
tetriz 23 декабря 2018 | 18:42
mikhail_spb_: там других не держат.
Как и в мусорне.
kindman_a 23 декабря 2018 | 18:51
tetriz:
Ворьё на ворье...
galina_683 23 декабря 2018 | 18:46
mikhail_spb_:
имеют свой Фонд папы Карлова-Пескова...
А как там поживает Фонд Национальное интеллектуальное развитие Вовиной дочки и Фонд коммуникаций каммуникативных коммуникаторов евойной бывшей жены ?
uhovostro 23 декабря 2018 | 18:47
mikhail_spb_: Ну почему сразу жулики??? Просто его бывший тесть оказался на редкость талантливым предпринимателем. Это простое совпадение, неужели кому-то ещё не ясно?!..
malanoff 23 декабря 2018 | 18:47
mikhail_spb_: Это хорошая новость. С кем поведешься от того и наберешься. Песков один из учителей и пример для подражания и своих родственников и портянок ,
galina_683 23 декабря 2018 | 18:53
mikhail_spb_:
а что там с собранными средствами Фондом по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями?
Вован что, зря на сцене Элвиса Пресли пародировал? Деньги где, Вофф?
alo0000 23 декабря 2018 | 18:40
В рекламе аленького цветочка великовозрастная тетка навка играет девочку. Смех да и только! Чего ждать от этих зажравшихся клоунов.
tadolg 23 декабря 2018 | 18:41
Гнать мам-пап этих осчастливленных чад поганой метлой со всех занимаемых постов! И заставить рассчитаться за путевки в 1000-кратном размере!
uhovostro 23 декабря 2018 | 18:50
tadolg: И кто, по-вашему, это должен сделать, если вся "вертикаль" прогнила насквозь?! Как говаривал гениальный помещик Собакевич : "Там весь город такой - мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет!"..
neyexo 23 декабря 2018 | 18:52
tadolg:
любой, кто придет на их место (страшно сказать кто) - быстро станет таким же чиновником
galina_683 23 декабря 2018 | 18:41
Ох уж мне эти фонды... "Дар" , "Соцгоспроект", папы Карлова, Пенсионный , в конце концов...
midnightblues 23 декабря 2018 | 18:42
До чего примитивны эти потомки комиссарского быдла
gregor 23 декабря 2018 | 18:43
«Проект»: Организатором поездки в Турцию детей брянских чиновников был родственник Дмитрия Пескова
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хоть один в этом гадюшнике,есть порядочный ?
ts 23 декабря 2018 | 18:53
gregor: Неправильный вопрос! Вы не просачивались на пресс-конференцию Путина? Пургугон заявил, что много просочилось не журналистов и задавали неправильные вопросы... Жаль, что я не стал слушать...
serg571 23 декабря 2018 | 18:47
Благотворительный фонд для детей чиновников. А чего вы еще хотели от нашей власти?
begly_ 23 декабря 2018 | 18:49
Ехать инвалиду на Евровидение, хомяки против, ехать инвалидам в Турцию, сразу все ЗА!
kindman_a 23 декабря 2018 | 18:54
begly_:
...получать 11=80 портянки - за, работать на стройке или у станка - сразу против...
neyexo 23 декабря 2018 | 18:50
//Владимир Солоцинский — отец второй жены Пескова. //
А чем занимается отец первой жены - тот тюрколог был, тоже должен быть рядом где-то
kp6ic 23 декабря 2018 | 18:55
путинская элитка. скрепоносненько.
nestor199 23 декабря 2018 | 18:56
Ну а что Вы хотели от человека с фамилией Солоцинский?
shai13 23 декабря 2018 | 18:57
Учредили фонд. Город небольшой, народ узнал про благодеяние - почёт и слава. Глядишь и в депутаты выберут Когда восторги поутихли втихаря стали расходовать на себя любимых. А с чего бы с голытьбой делиться. .
kapitankolbaskin 23 декабря 2018 | 18:57
Вокруг дяди вовы все воруют внаглую и уже не стесняясь!
И хватает же ему терпения и смелости работать в окружении таких негодяев !
Наверное помогают в этом ему нимб над головой и ангельские крылышки !!!
Ведь столько соблазнов ...миллиарды денех...
И ведь не копейки себе и своим близким не взял за 19 лет !!! Вод ведь железный человек !!!