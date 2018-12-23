Екатерина Юрлова-Перхт показала девятый результат в женском масс-старте на этапе кубка мира в чешском Новее-Место. Победила Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию.

Юрлова-Перхт шла в лидерах вплоть до третьей стрельбы, правда не одна, а в коллективе конкуренток. Держаться в группе помогала безошибочная стрельба, но на первой стойке рука у Екатерины дрогнула – три промаха и почти полторы минуты отставания. Единственное, что ей удалось сделать – это превратить шестнадцатое место в девятое. Победа же досталась Кузьминой, которая прошла дистанцию ровнее прочих.

Серебро на последних метрах разыграли сразу три спортсменки. На него претендовала лидер Кубка Мира Доротея Вирер, однако сил у нее не хватило. Паулина Фиалкова и Анаис Шевалье не только догнали итальянку, но и оставили ее вовсе без медалей, так что успех словацкой команды оказался двойным. У Шевалье – бронза. Ирина Старых показала 29 результат, а Евгения Павлова не смогла выйти на старт из-за болезни.

Этап в чешском Нове-Место завершил программу календарного года. Следующий, в немецком Оберхофе состоится уже после Нового Года – 10 января.