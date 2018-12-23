Последний участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем умер в Израиле
Последний известный участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем умер 22 декабря в Израиле на 95 году жизни. Его жизнь целиком была посвящена противостоянию гонениям на евреев. Симха Ротайзер-Ротем был настоящей легендой, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк и журналист Владимир Мак. «Симха Ротем — настоящая легенда, не просто ветеран, который прожил длинную и интересную сложную жизнь, но действительно без всяких преувеличений это настоящая легенда. Жизнь его была в высшей степени трагическая: в 15 лет он потерял своего брата, погибшего от рук поляков нелюбящих евреев. Тогда он и сформировал свое главное направление в жизни», — сказал он.
В период Второй мировой войны Симха Ротем принимал участие в деятельности Еврейской боевой организации, по заданию которой он оказывал помощь в эвакуации единомышленников. «В период Варшавского восстания в 1944 году Ротайзер сражался в рядах польской Армии Людовой. Он один из немногих, кто уцелел», — рассказал Мак.
«В мирное время он поселился в Иерусалиме и был большим деятелем торговой промышленности Израиля, при этом продолжая быть активным общественным деятелем и сотрудником совета национального мемориала Холокоста «Яд ва-Шем», который занимается увековечиванием памяти 6 млн погибших евреев во время Второй мировой войны. Он стал почетным гражданином Варшавы и был награжден Орденом Возрождения Польши», — отметил он.
Симха Ротем будет похоронен в понедельник на кладбище Кибуца Харэль под Иерусалимом, где провел последние годы жизни.
Комментарии8
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hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 18:17
Приходит еврей в время войны в партизанский отряд, просит принять его в партизаны. Командир говорит:-"Хорошо, но сначала тебе испытательное задание — возьми пачку листовок, распространи их в занятом фашистами городе. Сроку тебе — 2 дня". Ушел еврей, нет его ни через 3 дня, ни через 5. Через неделю возвращается, идет к командиру, вытаскивает из всех карманов деньги и говорит: — "Товарищ командир, ваше задание выполнено. но очень прошу вас, не давайте мне больше таких заданий — товар неходовой и полиция гоняется!"
arye_11 23 декабря 2018 | 18:30
hohlomor_ce_garno:
Калька с пропагандистских рассказов ведомства доктора Геббельса.
Дедывоевали, да?
С кем и на чьей стороне твои деды воевали?
А, недорезанный?
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 18:34
arye_11: Мои в УПА , жидву резали ! Че то не так !?
kuchumka 23 декабря 2018 | 18:35
arye_11: твои точно были Капо и прислуживали нацистам.
sg115 23 декабря 2018 | 18:41
arye_11:
Ты то чего так возбудился, дорезанный. Нормальный анекдот. Гордиться должны своей практичностью и торговой хваткой. Таких национаьных анекдотов - тьма. Про шотландцев, хохлов, русских.. Что тебя так расердило, Ара? Может ты никакой не еврей, а? ))) Скакол небось замечтавшийся...
skuller 23 декабря 2018 | 18:24
Удивительно, как одни и теже люди одновременно славят этого героического еврея в одной новости и ублюдков из ОУН-УПА в другой новости ?
ze_danil 23 декабря 2018 | 18:37
skuller: это примерно как ненавидеть фашизм и, одновременно, считать свою нацию самой духовной
kuchumka 23 декабря 2018 | 18:26
В аду сейчас на сковородке подпрыгивает