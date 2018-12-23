Последний участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем умер в Израиле

Последний известный участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем умер 22 декабря в Израиле на 95 году жизни. Его жизнь целиком была посвящена противостоянию гонениям на евреев. Симха Ротайзер-Ротем был настоящей легендой, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» историк и журналист Владимир Мак. «Симха Ротем — настоящая легенда, не просто ветеран, который прожил длинную и интересную сложную жизнь, но действительно без всяких преувеличений это настоящая легенда. Жизнь его была в высшей степени трагическая: в 15 лет он потерял своего брата, погибшего от рук поляков нелюбящих евреев. Тогда он и сформировал свое главное направление в жизни», — сказал он.

В период Второй мировой войны Симха Ротем принимал участие в деятельности Еврейской боевой организации, по заданию которой он оказывал помощь в эвакуации единомышленников. «В период Варшавского восстания в 1944 году Ротайзер сражался в рядах польской Армии Людовой. Он один из немногих, кто уцелел», — рассказал Мак.

«В мирное время он поселился в Иерусалиме и был большим деятелем торговой промышленности Израиля, при этом продолжая быть активным общественным деятелем и сотрудником совета национального мемориала Холокоста «Яд ва-Шем», который занимается увековечиванием памяти 6 млн погибших евреев во время Второй мировой войны. Он стал почетным гражданином Варшавы и был награжден Орденом Возрождения Польши», — отметил он.

Симха Ротем будет похоронен в понедельник на кладбище Кибуца Харэль под Иерусалимом, где провел последние годы жизни.