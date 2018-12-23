Акция под названием «Народ против строительного произвола» прошла сегодня в центре Москвы и собрала около 500 человек
Акция под названием «Народ против строительного произвола» прошла сегодня в центре Москвы и собрала около пятисот человек.
Митинг стал общегородским. Люди из разных районов Москвы ругали на нём столичных чиновников и действия строительных компаний. Жаловались на вырубку скверов, точечную застройку и уплотнение. Жители Кунцево, Чертаново, Ховрино, Пресненского, Донского районов, Марьиной рощи, которые сейчас конфликтуют с застройщиками, пришли на акцию. В воздухе развевались флаги КПРФ, Левого фронта, Яблока, других политических сил, было много плакатов и растяжек. На одной из них — люди, похожие на мэра Собянина и его зама по стройке Хуснуллина на фоне нависающего над головой последнего серого непримечательного высотного здания и сумка, в которую летят долларовые купюры. Возле московских чиновников мешки с американской валютой. На высотке адрес «Мичуринский проспект 30Б». Что там за проблема Эху рассказал житель Раменок Олег.
«Раменки — не Шанхай», «Москва для людей, а не строительных компаний», «Собянину не доверяем», «Кунцево против лжереновации» — такие плакаты были на акции. Аплодировали жителям улицы Кравченко на юго-западе Москвы, которые смогли, несмотря на угрозы остановить стройку высотного дома на месте детской и спортивной площадки. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин призвал мэра незамедлительно вмешаться в ситуацию. Иначе ситуация в Москве приведёт к социальному взрыву.
Это наш город, скандировали митингующие. Около десятка человек были в жёлтых жилетах — символе социального недовольства и массовых протестов в Париже. На акции выдвинули требования к столичным властям. Главное – ввести мораторий на новые коммерческие стройки в городе и обеспечить общественный контроль над действиями чиновников. Список требований направят в мэрию.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который находится под административным надзором, не смог участвовать в митинге. Активист выступил перед журналистами до начала акции и тоже осудил строительный произвол.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmast79 23 декабря 2018 | 18:19
Общегородской? 500 человек? А город - точно Москва? А собравшиеся - точно жители? Или местные городские сумасшедшие - яблочники, и патлатые блоггеры с фотоаппаратами?
neon001 23 декабря 2018 | 18:23
в москве москвичей-то не особо много. приезжим плевать. они, где-то внутри, даже рады, что тут какое-то говно кругом мутят.
dmast79 23 декабря 2018 | 18:42
neon001: Какое говно? Надо ещё 100 лет сидеть в хрущовках? Может, если бы не пожары - вы и подобные вам, из курных изб не выбрались бы? Прав был Пётр, что столицу себе построил на пустом месте без "коренных жителей", "исторической застройки" и прочего говна мамонта. И получился реально город-парадиз. А в Москве сколько голов пришлось бы срубить, что бы на месте тогдашних "хрущей" построить Зимние Дворцы и Петергофы!
alo0000 23 декабря 2018 | 18:44
Там же было ещё про дольщиков. Где же эти десятки тысяч «обманутых?»