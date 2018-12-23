Акция под названием «Народ против строительного произвола» прошла сегодня в центре Москвы и собрала около 500 человек

Акция под названием «Народ против строительного произвола» прошла сегодня в центре Москвы и собрала около пятисот человек.

Митинг стал общегородским. Люди из разных районов Москвы ругали на нём столичных чиновников и действия строительных компаний. Жаловались на вырубку скверов, точечную застройку и уплотнение. Жители Кунцево, Чертаново, Ховрино, Пресненского, Донского районов, Марьиной рощи, которые сейчас конфликтуют с застройщиками, пришли на акцию. В воздухе развевались флаги КПРФ, Левого фронта, Яблока, других политических сил, было много плакатов и растяжек. На одной из них — люди, похожие на мэра Собянина и его зама по стройке Хуснуллина на фоне нависающего над головой последнего серого непримечательного высотного здания и сумка, в которую летят долларовые купюры. Возле московских чиновников мешки с американской валютой. На высотке адрес «Мичуринский проспект 30Б». Что там за проблема Эху рассказал житель Раменок Олег.

«Раменки — не Шанхай», «Москва для людей, а не строительных компаний», «Собянину не доверяем», «Кунцево против лжереновации» — такие плакаты были на акции. Аплодировали жителям улицы Кравченко на юго-западе Москвы, которые смогли, несмотря на угрозы остановить стройку высотного дома на месте детской и спортивной площадки. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин призвал мэра незамедлительно вмешаться в ситуацию. Иначе ситуация в Москве приведёт к социальному взрыву.

Это наш город, скандировали митингующие. Около десятка человек были в жёлтых жилетах — символе социального недовольства и массовых протестов в Париже. На акции выдвинули требования к столичным властям. Главное – ввести мораторий на новые коммерческие стройки в городе и обеспечить общественный контроль над действиями чиновников. Список требований направят в мэрию.

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который находится под административным надзором, не смог участвовать в митинге. Активист выступил перед журналистами до начала акции и тоже осудил строительный произвол.