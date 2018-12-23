Митинг против роста стоимости парковок собрал сегодня в столичном парке Сокольники около тысячи человек...

Мэрия Москвы акцию согласовала.

Столичные власти предоставили площадку в отдаленном секторе парка, а конкуренцию по числу пришедших и громкости звукового сопровождения митингу автомобилистов составлял проходивший неподалеку фестиваль мэрии «Московское долголетие». Впрочем, там люди отдыхали, а в гайд-парке – активно негодовали по поводу свалившегося на голову тарифа в 380 рублей в час на «наиболее загруженных улицах». Это пиковое значение касается тех мест, где прежде паркинг стоил 200 рублей. Многие из собравшихся отмечали, что платные парковки никогда не станут средством борьбы с пробками.

Аргументы столичных властей о том, что дифференцированный тариф поможет справиться с блуждающим трафиком несостоятельны, полагает пришедший на сегодняшний митинг руководитель одной из столичных инженерных компаний, представившийся Сергеем.

Сергей приехал в Сокольники из Северного Тушино. Был он, кстати, в желтом светоотражающем жилете с надписью «Ликсутов, прочь!». На сегодняшней акции собирали подписи с требованием отставки главы Дептранса, отмены новых тарифов и за возвращение бесплатного воскресного паркинга. Впрочем, такой же сбор был организован и на ресурсе Change.org – свое «нет» платным парковкам там сказали уже около 150 тысяч человек.

Как пояснил один из организаторов сегодняшнего митинга и лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, слово москвичей безусловно будет услышано, как только пришедших на митинг станет в десятки раз больше.

Акция была довольно скоротечной, сопровождалась ритмичной музыкой и записанными в соцсетях звуковыми обращениями москвичей друг к другу.

Неделей ранее, сразу после введения новых тарифов, в Мосгордуму был внесен законопроект об увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Его предложили поднять пяти тысяч рублей.