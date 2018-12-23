Власти обратили внимание на скандал с поездкой детей чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда

Руководство Брянской области обратило внимание на скандал вокруг чиновников города Клинцы, чьи дети поехали в Турцию за счет благотворительного фонда. Среди них в частности была дочь главы города – теперь он может лишиться своего поста.

«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения!», — считает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его слова со ссылкой на пресс-службу приводит агентство «Интерфакс». Глава региона подчеркнул, что все причастные к этой истории будут наказаны. В частности замруководителя администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает на совей должности, а в отношении главы города Олега Шкуратова, чья дочь оказалась среди отправившихся в Турцию детей, еще будет принято решение. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Богомаз рассказал, что поездку еще в марте организовал благотворительный фонд имени погибшего посла России в Турции Андрея Карлова. 50 детей из Клинцов позвала его вдова.

Первым на эту поездку обратил внимание местный портал «Клинцы.Info», отметив, что фонд, который ее организовал помогает детям с тяжелыми заболеваниями, а также находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Почему в Турцию в итоге поехали дети чиновников, журналисты решили спросить у экс-заммэра города Людмилы Лубской, а также у главы города Олега Шкуратова. Они ничего предосудительного в этой ситуации не увидели:

Фонд не ставил условий о том, чтобы ехали дети с тяжелыми заболеваниями, заявил Шкуратов в своем комментарии изданию «Брянск.Today». Он пояснил, что в Турцию решили отправить детей, добившихся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, поэтому среди них оказалась его дочь, которую он в этой поездке сопровождал.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена разобраться в ситуации. Свою проверку уже провела прокуратура, установив, что при отборе детей для поездки за границу были допущены нарушения