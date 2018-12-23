Власти обратили внимание на скандал с поездкой детей чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда
Руководство Брянской области обратило внимание на скандал вокруг чиновников города Клинцы, чьи дети поехали в Турцию за счет благотворительного фонда. Среди них в частности была дочь главы города – теперь он может лишиться своего поста.
«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения!», — считает губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его слова со ссылкой на пресс-службу приводит агентство «Интерфакс». Глава региона подчеркнул, что все причастные к этой истории будут наказаны. В частности замруководителя администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает на совей должности, а в отношении главы города Олега Шкуратова, чья дочь оказалась среди отправившихся в Турцию детей, еще будет принято решение. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Богомаз рассказал, что поездку еще в марте организовал благотворительный фонд имени погибшего посла России в Турции Андрея Карлова. 50 детей из Клинцов позвала его вдова.
Первым на эту поездку обратил внимание местный портал «Клинцы.Info», отметив, что фонд, который ее организовал помогает детям с тяжелыми заболеваниями, а также находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Почему в Турцию в итоге поехали дети чиновников, журналисты решили спросить у экс-заммэра города Людмилы Лубской, а также у главы города Олега Шкуратова. Они ничего предосудительного в этой ситуации не увидели:
Фонд не ставил условий о том, чтобы ехали дети с тяжелыми заболеваниями, заявил Шкуратов в своем комментарии изданию «Брянск.Today». Он пояснил, что в Турцию решили отправить детей, добившихся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, поэтому среди них оказалась его дочь, которую он в этой поездке сопровождал.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена разобраться в ситуации. Свою проверку уже провела прокуратура, установив, что при отборе детей для поездки за границу были допущены нарушения
Комментарии19
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edyunia 23 декабря 2018 | 18:10
А чё, народу нравица. Как вы думаете, если провести эксперимент например, наобум выбрав любых десять жителей города Клинцы и поставив их на места местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы, сколько из этих новоявленных начальников не поступят сходным образом? Вопрос риторический или будем спорить?
pattrick1 23 декабря 2018 | 18:18
«Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения!», — считает губернатор Брянской области Александр Богомаз...
Тоже самое я всегда говорю про Ч.Хаматову, М.Алешковского, Е.Альбац, О.Романова... используют пожертвования на нецелевые расходы.
polsan 23 декабря 2018 | 18:26
pattrick1: путрик вся ваша тролличья шваль и есть нецелоевой расход российских налогоплательщиков!
vilingrad 23 декабря 2018 | 18:27
pattrick1: Пепел Андрюши Карлова стучит в сердце Патрика! Вот сейчас...он повернется и увидит своего убийцу! Пусть дети чиновников посетят родину киллера Андрюши!
consultant13 23 декабря 2018 | 18:31
pattrick1: ЭТО НРАВЫ РОССИЙСКИХ ЧЯИНОВНИКОВ.
НЕ ТОЛЬКО ВОРЫ, НО И КРОХОБОРЫ.
ВЕДЬ ЭТОТ МЭР ПОЛУЧИЛ В 2017 Г СО СВОЕГО БИЗНЕСА 170 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
И ОТНЯЛ У НУЖДАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ СЧВОЕЙ ДОЧЯЕНЬКИ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ.
А ВОТ ЭТО ИХ НРАВЫ.
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Самые богатые госслужащие Нью-Йорка – сантехники, которые зарабатывают больше мэра
Самые богатые люди Нью-Йорка – сантехники, которые зарабатывают больше мэра
Согласно данным ежегодного финансового отчета муниципалитета Нью-Йорка, в ТОП-100 обладателей самого большого дохода фигурируют 23 слесаря-сантехника, сообщает 23 декабря газета The New York Post.
В частности, 55-летний Винченцо Джурбино заработал за отчетный период в общей сложности 315.158 долларов, 93.984 из которых составляет базовый заработок, а 213.634 – оплата сверхурочных работ.
Эта сумма значительно превышает годовой доход мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, составляющий лишь 225.000 долларов.
Автор статьи отмечают, что Джурбино не одинок в своем цеху: 25 городских сантехников заработали более 200.000 долларов – почти вчетверо больше, чем базовая зарплата: 52.590 долларов, согласно данном Бюро трудовой статистики.
post_v 23 декабря 2018 | 18:19
edyunia:
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в действительности всё оказалось еще веселее, чем на самом деле...
"юнармейцев" и отпрысков чиновников с детства приучают к загранице
edyunia 23 декабря 2018 | 18:22
post_v: \\отпрысков чиновников с детства приучают к загранице\\
Что самое интересное, - за счёт других и то самых незащищённых.
riccon 23 декабря 2018 | 18:21
edyunia:
Т.е. если вас поставить, то вы ТОЧНО будете действовать схожим образом. Я правильно понимаю? Люди ведь разные, однако убежденность в чем-либо коррелирует с собственными морально-нравственными\ качествами, потому вам и кажется, что "все такие".
С детства люблю такие ситуации. Ехал как-то в поезде битком набитом, лет 8 мне было. Сидят дяди и тети, жарко спорят о жизни. И один гражданин, вроде вас, с хорошим лицом, причмокивая повторял "все воруют, все". Я тогда повернулся к нему и спросил "А вы тоже воруете?". Дядька призадумался. Остальные тоже. Оставшиеся две остановки ехали молча.
edyunia 23 декабря 2018 | 18:33
riccon: \\Т.е. если вас поставить\\
Зачем меня ставить, я сам выбираю себе места и дорогу к ним. К моему большому счастью я не стал: ни чиновником, ни депутатом ни работником правоохранительной системы. Хотя когда-то хотелось и были возможности, слава Господу Богу я понял что это не для меня. Не хотел я карабкаясь по иерархической лестнице, лизать пятки вышестоящим, пинать нижестоящих и подставлять тех, кто на ровне.
consultant13 23 декабря 2018 | 18:40
riccon: ДА, ДРУЖОК, ТЫ ПРАВ.
Если речь идет о Советском Союзе, то воровали все.
Практически все тащили чего-то с работы. Кто по-крупному, кто по мелочи.
Хоть несчастный карандаш и тащили.
Приучали и приучили народ воровать, хотя он и раньше здорово вороват был.
* * *
Говорят, пошло с Калиты,
А уж дале — из рода в род.
То ли я сопру, то ли ты,
Но один, как часы, сопрёт!
То ли ты сопрёшь, то ли я,
То ли оба мы на щите…
С Калиты идёт колея —
Все́ воры́ — и все́ в нищете!
И псари́ воры́, и князья,
Не за ко́рысть воры́, за злость!
Без присмотра на миг нельзя
Ни корону бросать, ни гвоздь!..
Уж такие мы удались,
Хоть всю жизнь живём на гроши…
А который спёр — тот делись,
Тут как тут стоят кореши!..
И под скучный скулёж дележа,
У подъездов, дверей и оград,
Вдоль по всей Руси сторожа,
Всё сидят сторожа — сторожат!
Галич
1973
astet 23 декабря 2018 | 18:37
edyunia: Единороссы, как и Путин, никогда не ошибаются!
Детям холопов нечего делать в Турции!!
Их место - в конюшне и на пастбище!
А дети единороссов должны поездить по миру -
им нужно учиться управлять детьми холопов.
Поддерживаю мэра Шкуратова!
Нужно наградить его орденом "За заслуги перед отечеством"
и присвоить почётное звание "Верный путинец"!!!
rsilk 23 декабря 2018 | 18:10
Собачки шувалова не поняли в чем проблема!
alexey65 23 декабря 2018 | 18:12
— Это сироты, — ответил Альхен, ......
polsan 23 декабря 2018 | 18:14
Вот Вам портрет чиновника в России! Про совесть уже тут нет речи, страшное жмотство и крохоборство просто поражает! Позорище!
post_v 23 декабря 2018 | 18:24
polsan:
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чиновник, про которого говорят, что он получает 180 000 в день, не только не хочет за свои деньги свозить дочку за границу - этого чиновника жаба душит заплатить даже 1800 рублей за участие в любительском хоккейном турнире
alexey65 23 декабря 2018 | 18:15
"Фонд не ставил условий, чтобы ехали дети с тяжелыми заболеваниями......."
Поэтому поехали дети чиновников, которые болели насморком хотя бы один раз за последние четыре года.
mozhem_povtorit 23 декабря 2018 | 18:20
>а в отношении главы города Олега Шкуратова, чья дочь оказалась среди отправившихся в Турцию детей, еще будет принято решение.
Эту шкуру нужно не просто уволить, а судить за хищение средств фонда.
post_v 23 декабря 2018 | 18:36
mozhem_povtorit:
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судить Шкуратова следует не за это, а за то, что мэр Шкуратов заключил договор с директором ООО Клинцы-ТВ господином Шкуратовым (то есть сам с собой) на 799 000 рублей из местного бюджета "за освещение деятельности местного совета депутатов" в период, когда весь совет на два месяца уходит в отпуск...
vova6_let 23 декабря 2018 | 18:21
Строить себе дворцы за деньги, которые выделяют на здравоохранение-это нормально, а вот ездить за границу за счет благотворительного фонда-это плохо, почему ?