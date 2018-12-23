Пожар на шахте «Уралкалия» в Пермском крае, на котором погибли девять человек, потушен

Понедельник, 24 декабря, в Пермском крае объявлен траурным по погибшим в шахте " Уралкалия" в Соликамске. В результате пожара , причины которого до конца еще не выяснены, погибли девять строителей. Семьям погибших власти региона выплатят по одному миллиону рублей. Свои компенсации назначит компания-подрядчик.

Первые сообщения о ЧП в Соликамске появились на лентах информагентств в субботу, 22 декабря в 10 часов 5 минут. За минуту до этого АО «Уралкалий» разместило официальную информацию о том, что в 4-ом стволе Соликамского калийного рудоуправления № 3 задействован план по ликвидации и локализации задымлений и аварий.

В переводе на понятный всем людям язык, это значило, что в шахте на глубине 364 метра остаются 9 рабочих подрядной организации, которые в это субботнее утро спустились туда, чтобы провести работы по укреплению ствола шахты. Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации УС-30 Утром люди еще с надеждой читали сводки с места трагедии: вот МЧС сообщает о проливке шахты, где бушует огонь, вот специалисты заявляют о том, что воздуха в самоспасателе,который есть у каждого горняка,должно хватить, чтобы продержаться до прихода спасателей. Последние, впрочем, раз за разом не могут проникнуть вниз, туда, где бушует пламя— этому мешает высокая температура и плотный дым. На месте ЧП развернут оперативный штаб,на место прибывает губернатор края Максим Решетников. Называются разные версии произошедшего: взрыв метана и воспламенение монтажной пены.

Подрядная организация «УС-30», работники которой погибли в шахте, выплатит по 2 млн рублей их семьям. Также в зависимости от наличия в семьях иждивенцев, каждому иждивенцу будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год. Помимо этого, будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего.

К этому часу, как сообщает оперативный штаб на месте чрезвычайной ситуации, пожар на шахте полностью потушен. На поверхность подняты тела семерых из девяти погибших. О случившемся проинформированы Владимир Путин и Дмитрий Медведев.