Звезду Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде в очередной раз осквернили

Как сообщает Ти-эм-зи, на этот раз ее измазали красной краской, имитирующей кровь, и нанесли изображение свастики. Это уже второй акт вандализма, связанный со звездой Трампа. Тем не менее, в полиции усиливать патрулирование в районе Аллеи Славы не планируют.

Злоумышленников пытаются разыскать с помощью камер внешнего наблюдения.