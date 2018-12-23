Звезду Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде в очередной раз осквернили
Как сообщает Ти-эм-зи, на этот раз ее измазали красной краской, имитирующей кровь, и нанесли изображение свастики. Это уже второй акт вандализма, связанный со звездой Трампа. Тем не менее, в полиции усиливать патрулирование в районе Аллеи Славы не планируют.
Злоумышленников пытаются разыскать с помощью камер внешнего наблюдения.
Комментарии8
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ura_123 23 декабря 2018 | 17:41
Популярный чувачок)))
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:41
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glebbalbesov 23 декабря 2018 | 17:55
Правильно. Еще надо у всех кто за него голосовал вырезать на лбу свастику... Погуглите список "звезд" обещавших уехать из страны если победит Трамп... ЗвЕздаболы....
nepeanois 23 декабря 2018 | 17:56
да, любит народ своего президента!
edward_sakash 23 декабря 2018 | 18:00
nepeanois: Любит наш народ всякое говно! (с) Шнур
nepeanois 23 декабря 2018 | 18:54
edward_sakash: да, верно. и даже свалив в штаты продолжает любить там, вот что удивительно!
tetriz 23 декабря 2018 | 18:02
Да это ниггеры вонючие и латиносы развлекаются.
Свастику камлают, Фюрера зовут воскреснуть.
Ну так это вполне закономерно. Только теперь евреи заранее в курсе...
vezdehod1 23 декабря 2018 | 18:08
Была бы эта звезда Владимира Владимировича в Москве - нашли бы через 15 мин.