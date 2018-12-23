SрасеХ осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9
Американская компания SрасеХ осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз носитель должен вывести на орбиту первый навигационный спутник GPS третьего поколения. Попытки посадить на Землю первую ступень ракеты в этот раз не будет в виду требований, предъявляемых к миссии.
Комментарии11
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vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ura_123 23 декабря 2018 | 17:45
Прикольненько... Частная космическая компания в короткие сроки поставила на поток запуски. А в отдельно взятой стране,первой запустившей человека в космос,с многолетними наработками,просрали всё что только можно...
glebbalbesov 23 декабря 2018 | 17:52
ura_123: Частная? Вы это серьезно?
ura_123 23 декабря 2018 | 17:58
glebbalbesov: Нет,шучу.
glebbalbesov 23 декабря 2018 | 18:07
ura_123: Мдааааа....
grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 18:09
ura_123: Ну так этому лапотному валенку нужно объяснить чем частный подрядчик МО США и НАСА в корне отличается от Роскосмоса, Ростеха и Роснано
seryj_wolk 23 декабря 2018 | 18:43
grs_alx_112018: То, что в рфии преподносится, как выдающееся событие гос. масштаба, в американской частной компании стало рутиной!
zztop1960 23 декабря 2018 | 18:02
ura_123: Ну так , все немецкие специалисты , которые разработали советские ракеты , поумирали , одни российские остались.
grs_alx_112018 23 декабря 2018 | 18:13
ura_123: Еще прикольно читать воспоминания одного из партнеров Маска по PayPal о том как чванство и тупость рашкованских деляг из Роскосмоса побудило Маска построить свою ракету.
dmast79 23 декабря 2018 | 18:52
ura_123: Вчера Протон успешно вывел на орбиту военный спутник. Почему же Эхо об этом не сообщило? Что бы не травмировать разных моральных уродцев?
vezdehod1 23 декабря 2018 | 18:05
Что можно сказать по этому поводу - МОЛОДЕЦ!!!