Американская компания SрасеХ осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз носитель должен вывести на орбиту первый навигационный спутник GPS третьего поколения. Попытки посадить на Землю первую ступень ракеты в этот раз не будет в виду требований, предъявляемых к миссии.