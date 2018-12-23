Полиция отпустила двоих задержанных по подозрению в запуске дронов в районе лондонского аэропорта Гатвик

Обвинения мужчине 47 лет и женщине 54 лет не предъявлены. Оба оказались жителями города Кроули, расположенного примерно в 5 км от аэропорта. Аэропорт Гатвик «лихорадит» со среды в связи с периодическим появлением беспилотников над взлетно-посадочной полосой.

Один поврежденный беспилотный летательный аппарат полицейские обнаружили в северной части аэропорта. Расследование продолжается.