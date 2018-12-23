Полиция отпустила двоих задержанных по подозрению в запуске дронов в районе лондонского аэропорта Гатвик
Обвинения мужчине 47 лет и женщине 54 лет не предъявлены. Оба оказались жителями города Кроули, расположенного примерно в 5 км от аэропорта. Аэропорт Гатвик «лихорадит» со среды в связи с периодическим появлением беспилотников над взлетно-посадочной полосой.
Один поврежденный беспилотный летательный аппарат полицейские обнаружили в северной части аэропорта. Расследование продолжается.
Комментарии3
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vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:42
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region62 23 декабря 2018 | 18:03
Петров невиновен,он за пивком для Боширова ходил.)
tetriz 23 декабря 2018 | 18:08
Полиция отпустила, и дроны начали летать снова.
Это был хитрый ход полицейских - установить логическую связь. ^^