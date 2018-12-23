Пассажиров самолета S7, вернувшегося в Домодедово после отключения одного двигателя, отправят в Сочи резервным бортом
Пассажиры самолета авиакомпании S7, вернувшегося в Домодедово после отключения одного из двигателей, будут отправлены в Сочи резервным бортом. Как сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании, рейс отправится в аэропорт назначения в течение часа. Никто из 190 пассажиров не пострадал. Приземление в Домодедове прошло благополучно.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
neyexo 23 декабря 2018 | 17:53
//Приземление в Домодедове прошло благополучно.//
обратите внимание на эти слова.
Дело в том, что вернувшийся самолет, даже исправный, не всегда может сесть сразу. Взлетный вес часто превышает допустимый посадочный вес - часть топлива должна выгореть. Структурно корпус самолета может не выдержать удара при посадке.
payalnick 23 декабря 2018 | 18:17
"Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две машины, обязались обслужить максимальное число потребителей..."