Пассажиров самолета S7, вернувшегося в Домодедово после отключения одного двигателя, отправят в Сочи резервным бортом

Пассажиры самолета авиакомпании S7, вернувшегося в Домодедово после отключения одного из двигателей, будут отправлены в Сочи резервным бортом. Как сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании, рейс отправится в аэропорт назначения в течение часа. Никто из 190 пассажиров не пострадал. Приземление в Домодедове прошло благополучно.