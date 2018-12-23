В Василеостровском районе Петербурга горит трехэтажное производственное здание. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пожару присвоен повышенный номер сложности. Возгорание локализовано на площади 40 кв.метров. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.