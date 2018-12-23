В Василеостровском районе Петербурга горит трехэтажное производственное здание
В Василеостровском районе Петербурга горит трехэтажное производственное здание. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, пожару присвоен повышенный номер сложности. Возгорание локализовано на площади 40 кв.метров. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.
Комментарии3
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vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:43
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satttana_perrrrkele 23 декабря 2018 | 17:44
В 16:10 пожар был полностью локализован. горели 40 м но продолжаем внимательно следить за "настоящими новостями" от жопоголовых сотрудников. Где таких Венедиктов только находит?
efilika 23 декабря 2018 | 17:58
а как проверки прошли? Все о"кей в начале года было?