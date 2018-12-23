Пожар в соликамской шахте полностью потушен
Пожар в соликамской шахте полностью потушен, сообщает оперативный штаб на месте чрезвычайной ситуации. К этому часу на поверхность подняты тела пятерых из девяти погибших на шахте «Уралкалия».
Накануне на руднике произошло возгорание. Завтрашний день в Пермском крае объявлен траурным. Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека.
Комментарии1
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vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:44
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