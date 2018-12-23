Пожар в соликамской шахте полностью потушен, сообщает оперативный штаб на месте чрезвычайной ситуации. К этому часу на поверхность подняты тела пятерых из девяти погибших на шахте «Уралкалия».

Накануне на руднике произошло возгорание. Завтрашний день в Пермском крае объявлен траурным. Возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека.