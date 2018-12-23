Евгений Гараничев выиграл бронзовую награду в масс-старте на этапе Кубка Миар в чешском Нове-Место.

Гараничеву удалась стрельба. На четырех рубежах он не допустил ни одного промаха, что позволило ему, несмотря на 15 результат непосредственно на лыжне, впервые в этом сезоне подняться на подиум в индивидуальной гонке. Он стал третьим из наших после Екатерины Юрловой— Перхт и Александра Логинова, которому удалось это сделать. Логинов на сей раз был неидеален в стрельбе. При абсолютно конкурентоспособном ходе он с шестью промахами остался только пятнадцатым. Ну а победил, уже в третий раз на этом этапе норвежец Йоханнес Бё. Сейчас он может отдать кому-то первое место только если ошибается на рубежах, но сегодня, как и Гараничев скандинав стрелял точно. На втором месте француз Кинтен Фийон-Майе. Мартен Фуркад продолжает себя искать. Он только девятый.

В эти минуты в Нове-Место идет женская гонка с масс-старта. Это последний вид программы этапа и календарного года.