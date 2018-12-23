Жители Москвы протестовали сегодня против повышения тарифов на платную парковку. По оценкам корреспондента «Эхо Москвы», на митинг в парке Сокольники собралось около восьмисот человек. Многие пришли в желтых жилетах.

Надежды на то, что власти прислушаются к жителям города, мало — заявил радиостанции «Эхо Москвы» житель Тушина, Сергей.

Участники митинга собирали подписи против повышения тарифов на парковку. Звучали лозунги за отставку мэра Москвы Собянина и главы Дептранса Максима Ликсутова. Задержаний не было.