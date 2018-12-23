Жители Москвы протестовали сегодня против повышения тарифов на платную парковку
Жители Москвы протестовали сегодня против повышения тарифов на платную парковку. По оценкам корреспондента «Эхо Москвы», на митинг в парке Сокольники собралось около восьмисот человек. Многие пришли в желтых жилетах.
Надежды на то, что власти прислушаются к жителям города, мало — заявил радиостанции «Эхо Москвы» житель Тушина, Сергей.
Участники митинга собирали подписи против повышения тарифов на парковку. Звучали лозунги за отставку мэра Москвы Собянина и главы Дептранса Максима Ликсутова. Задержаний не было.
Комментарии4
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neyexo 23 декабря 2018 | 17:17
Не жители Москвы, а автовладельцы.
даже если бы были простые жители - помните слова ДАМа или еще кого - пришло 10000 человек, а в Москве 10 млн
kamen_12 23 декабря 2018 | 17:24
neyexo: Ишака владельцы. На велосипед пересаживайтесь, как в Амстердаме.
glebbalbesov 23 декабря 2018 | 17:22
Млять с НГ жкх поднимают, а они за парковку вышли... Истинно бедный богатого не поймет.
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:24
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.