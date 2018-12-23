Погибших на шахте в Соликамске поднимают с глубины 362 метра. По данным МЧС, подняты уже три тела, тела еще шестерых остаются под землей. По факту гибели девятерых строителей на шахте «Уралкалия» из-за пожара возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека.

Завтрашний день объявлен в Пермском крае траурным. По предварительным данным, пожар произошел при проведении строительных работ, добычи в момент трагедии не производилось. Возгорание метана специалисты исключают.

По мнению представителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Станислава Мацова, пожар мог возникнуть из-за возгорания строительных материалов.

В момент пожара в шахте находилось 17 рабочих.