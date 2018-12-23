Журналисты ВВС продолжают работать в Москве

Во всяком случае, так утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, не смотря на то, что корпорация сейчас хорошо проверяется Роскомнадзором, ее журналисты пользуются всеми привилегиями иностранных СМИ. 21 декабря в ответ на претензии британского регулятора Ofcom к каналу RT, Роскомнадзор начал проверки материалов BBC World и ресурсов BBC в интернете на соответствие российскому законодательству.