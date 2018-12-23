Журналисты ВВС продолжают работать в Москве
Во всяком случае, так утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, не смотря на то, что корпорация сейчас хорошо проверяется Роскомнадзором, ее журналисты пользуются всеми привилегиями иностранных СМИ. 21 декабря в ответ на претензии британского регулятора Ofcom к каналу RT, Роскомнадзор начал проверки материалов BBC World и ресурсов BBC в интернете на соответствие российскому законодательству.
Комментарии4
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danko1 23 декабря 2018 | 16:39
Российское ( путинское) законодательство надо проверить на соответствие Конституции и здравому смыслу.
Хотя и так понятно, что давно бандитские понятия действуют, благодаря которым режим сохранить стараются.
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:25
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
profi1962 23 декабря 2018 | 16:47
Зассал, его сыночка припрут в Англии, за батяньку, хоть там еже есть другой папашка.
sisyin_gandonich 23 декабря 2018 | 17:25
Дык уже поползли слухи, что всех бибесовцев вылавливают и сажают на куй. Интересно какой куй понадобится придурошной альбац, 1, 5 метровый не меньше!