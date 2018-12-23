По меньшей мере 222 человека погибли, 843 пострадали в результате цунами в Индонезии

Об этом в «Фейсбуке» сообщает официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий. 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, все погибшие — граждане Индонезии". Цунами возникло из-за извержения вулкана Кракатау.