По меньшей мере 222 человека погибли, 843 пострадали в результате цунами в Индонезии
Об этом в «Фейсбуке» сообщает официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий. 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, все погибшие — граждане Индонезии". Цунами возникло из-за извержения вулкана Кракатау.
Комментарии1
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