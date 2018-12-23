Высокий суд Лондона отказался экстрадировать бизнесмена из Пензы Алексея Шматко в Россию
По сведениям «Медиазоны», среди оснований для такого решения суд указал информацию о пытках обвиняемых по делу сообщества «Сеть» Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского в пензенском СИЗО-1. Ранее там содержался и сам Шматко. В случае экстрадиции Шматко вновь поместили бы в пензенское СИЗО. Шматко в 2010 году приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве. В 2011 году он покинул Россию после возбуждения против него нового дела и попросил убежища в Великобритании.
Комментарии7
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profi1962 23 декабря 2018 | 16:45
Молодец, а что ФСБ табак курило или позолотил ручку, кому надо?
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alexey65 23 декабря 2018 | 16:48
Сначала ты работаешь на репутацию. Потом она на тебя.
m_doc 23 декабря 2018 | 17:03
alexey65: Когда бриты нам последний раз воров с мешками денег выдавали? Никогда. Вот и вся репутация.
lezhin 23 декабря 2018 | 16:56
островное право - оно такое. Джентельмен никогда не изменит правила, если побеждает.
Мошенник-социально близкий.
m_doc 23 декабря 2018 | 17:06
lezhin: А надо понять и простить. Времена нынче на Туманном Альбионе трудные, брекзит-шмекзит... деньги позарез нужны.
alexey65 23 декабря 2018 | 17:16
m_doc: Трудные по сравнению с какой страной -с РФ?