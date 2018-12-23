Высокий суд Лондона отказался экстрадировать бизнесмена из Пензы Алексея Шматко в Россию

По сведениям «Медиазоны», среди оснований для такого решения суд указал информацию о пытках обвиняемых по делу сообщества «Сеть» Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского в пензенском СИЗО-1. Ранее там содержался и сам Шматко. В случае экстрадиции Шматко вновь поместили бы в пензенское СИЗО. Шматко в 2010 году приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве. В 2011 году он покинул Россию после возбуждения против него нового дела и попросил убежища в Великобритании.