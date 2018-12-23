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16:30, 23 декабря 2018

Заммэра брянского города Клинцы уволилась после скандала с отдыхом детей чиновников за счет благотворительного фонда

Заммэра брянского города Клинцы уволилась после скандала с отдыхом детей чиновников за счет благотворительного фонда. Начальник отдела образования получила выговор. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Клинцов Александр Морозов.

Комментарии

25

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testmeter 23 декабря 2018 | 16:38

Заммэра уволилась... а мэра (стоящая рядом с наглючей рожой) пошла на повышение

vis_a_vis 23 декабря 2018 | 17:11

testmeter: Это не мэр, а мэрзость.

vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:27


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alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 16:39

Первая пошла.

(комментарий скрыт)

galina_683 23 декабря 2018 | 17:02

alex_melnikov:
Какая, однако, удивительная страна...
Ответственность за нарушение уголовного законодательства (злоупотребление должностными полномочиями и "конфликт интересов") ограничивается уходом (отстранением) с должности...
Такое мягкое наказание Можно же было как-то наказать пожестче.
Например, дать квартиру, как нетолерантной депутутке Гладских.
И лучше сурово (чтобы неповадно было другим) - имение на Рублевке.

alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 17:10

galina_683:

Пока еще нет наказаний. Одна из чиновниц уволилась и только.

yralez 23 декабря 2018 | 17:02

alex_melnikov: У вас есть такое чувство, что она встала на биржу труда ?
У меня нет.

alex_melnikov Алексей Мельников 23 декабря 2018 | 17:09

yralez:

Если выбирать между тем чтобы она продолжала работать или же уволилась, то я выбираю второе )

В остальном я с Вами согласен )

glebbalbesov 23 декабря 2018 | 17:06

alex_melnikov: Надеемся что не последняя....

neyexo 23 декабря 2018 | 17:19

alex_melnikov:
Все будет хорошо, главное - переждать, пока все успокоится.
Такие люди на дороге не валяются, пристроят
Все сохранится, еще премию дадут

polsan 23 декабря 2018 | 16:41

Это же мэр города Клинцы отправил отдыхать собственную дочь на средства фонда, предназначенного для детей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а уволилась его заместительница. А она то за что?! Странные эти чиновники.

gad123 23 декабря 2018 | 16:42

А всё мэрию?? Слабо??!!

profi1962 23 декабря 2018 | 16:43

А сам мэр не написал? Наверно премией наградит теперь и ее и себя.

ansh 23 декабря 2018 | 16:44

В натуре, С.Есенин, "Страна негодяев".
Даже и Чекистов есть.

cromwel 23 декабря 2018 | 16:45

Решили для отвода глаз пока уволить замера. Самого мэра не тронули. Через пару месяцев в шухер уляжется и вернут на работу.
Зато теперь дети чиновника попадают под раздел " дети чьи родители оказались в трудной жизненной стуации".

alexey65 23 декабря 2018 | 16:45

......Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны.

Сироты отдохнули в Турции. Что такого?

vis_a_vis 23 декабря 2018 | 17:05

\\ alexey65: Сироты отдохнули в Турции. Что такого? //

На этот случай уже сказано в той же книге:

" – Набил бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, – только Заратустра не позволяет. "

sasass 23 декабря 2018 | 16:45

Легко отделалась стервятница ....

andy66 23 декабря 2018 | 16:56

"Тот, кто с такой скоростью обзавелся вдруг совестью,
Тот новую зад.. ицу лижет..."
(С) Ал. Градский, 1990 год

(комментарий скрыт)

payalnick 23 декабря 2018 | 17:09

"В настоящее время бывшая заммэр г. Клинцы трудоустроена в Межрайкоммунхозе в должности штукатур-маляр"

stanislav1975 23 декабря 2018 | 17:11

Государство не просило фонды деньги для детей собирать, а значит может их тратить на своё усмотрение.

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 17:12

Предел терпения уже близок. Когда в "деле" фигурируют дети, как пострадавшая сторона, становится не только обидно, но и очень горько. Эти нелюди в администрации своих детей запросто могут отправить хоть на луну - их достаток соответствующий, а вот те дети, которых они ограбили, лишились (быть может ) единственного шанса увидеть море. То, что одним падает с неба - для других плоды многолетнего труда и предел мечтаний. Отбирать мечту и надежду у детей - ставить крест на себе самом. Надеюсь малой кровью и пересадочками с места на место они не отделаются..

gregor 23 декабря 2018 | 17:20

Прямиком пойдет в .........Совет Федерации .

ft18 23 декабря 2018 | 17:25

Одной овцой больше - одной меньше, всё равно, имя им - Легион!

ujine 23 декабря 2018 | 17:29

Ряд вопросов. Где прокуратура? Вернутся ли потраченные на детей чиновников деньги и поедут ли отдыхать те, кому они были предназначены? Думаю, нужна подсказка зала...

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