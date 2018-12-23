Погибших на шахте в Соликамске поднимают с глубины 362 метра
Погибших на шахте в Соликамске поднимают с глубины 362 метра. По данным МЧС, подняты уже три тела, тела еще шестерых остаются под землей. По факту гибели девятерых строителей на шахте «Уралкалия» из-за пожара возбуждено уголовное дело. Задержаны четыре человека.
Завтрашний день объявлен в Пермском крае траурным. По предварительным данным, пожар произошел при проведении строительных работ, добычи в момент трагедии не производилось. Возгорание метана специалисты исключают.
Комментарии2
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profi1962 23 декабря 2018 | 16:41
Кому на.... нужны ваши подробности, вы бы живых поднимали , уроды, что пишите, проститутки, лишь бы брякнуть.
vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:27
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