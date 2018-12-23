Медведева и Туктамышева не попали в основной состав национальной команды, которая примет участие в чемпионате Европы

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не попали в состав национальной команды, которая примет участие в чемпионате Европы.

По регламенту национальной федерации две вакансии в сборной получают победительницы Чемпионата России. По итогам турнира, который только что завершился в Саранске первые три места выиграли Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, однако они не могут принимать участие в международных соревнованиях по возрасту. Четвертое и пятое места заняли соответственно Станислава Константинова и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которые и получили право выступить на европейском первенстве. Седьмое осталось за Евгенией Медведевой. Обе наши чемпионки не обошлись без срывов. Медведева провалила короткую программу, а Загитова – произвольную. В результате тренерский совет не принял в расчет прежние заслуги и в соответствии со спортивным принципом отдал третью вакансию Софье Самодуровой, которая заняла шестое место. Медведева остается в резерве, как и Туктамышева, которая пропустила чемпионат по болезни.



Чемпионат Европы 2019 года пройдет в конце января в Минске.