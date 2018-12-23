На Украину с момента введения военного положения не пустили 1,5 тысяч россиян

В основном, это те, кто не мог подтвердить цель поездки или до этого превысил срок пребывания. Это сказал в эфире телеканала «112 Украина» официальный представитель госпогранслужбы Олег Слободян. С конца ноября на Украину запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Военное положение в ряде украинских областей было введено после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля.