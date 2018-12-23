На Украину с момента введения военного положения не пустили 1,5 тысяч россиян
В основном, это те, кто не мог подтвердить цель поездки или до этого превысил срок пребывания. Это сказал в эфире телеканала «112 Украина» официальный представитель госпогранслужбы Олег Слободян. С конца ноября на Украину запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Военное положение в ряде украинских областей было введено после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских военных корабля.
Комментарии13
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ramun 23 декабря 2018 | 16:10
Этих пускать нельзя никого.Они все гибридные.
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 16:13
ramun: ага...каждый из них по паре танков в кармане провозит...а иначе. как через аэропорты и вокзалы танки в усраину шахтёрами Донбасса не завозятся...
e_mae 23 декабря 2018 | 16:20
"НА" Украину и впредь пускать не будут "В" Украину еще возможны варианты, а "НА" ... будут сразу посылать на...
gluhoy2250 23 декабря 2018 | 16:32
e_mae: Сходи пятак помой, а то слюни по земле волочатся!
ramun 23 декабря 2018 | 16:21
kapitonovih_37: танки не танки,а камень за пазухой у каждого.
И хуйло в душе.
kapitonovih_37 23 декабря 2018 | 16:30
ramun: ага...усраинского хордого хероя можно прибить одним камнем из-за пазухи...ну. астрана. такие и херои...
hohlomor_ce_garno 23 декабря 2018 | 16:13
Горе то какое ! Не пустили в жопу мира ! Пичалька !)))
zibex 23 декабря 2018 | 16:19
"В Украину", либералы, "в Украину"!
serhio_25__ 23 декабря 2018 | 16:39
zibex: Только на Украине есть дегенераты, которых заботит грамматика чужого государства.
skuller 23 декабря 2018 | 16:28
Интересно, что за 1,5 тыс придурков захотели сьездить на Окраину?
vlabimir__57 23 декабря 2018 | 16:29
Сильно "вежливых" и зеленых завернули верно
evkryl 23 декабря 2018 | 16:34
Интересно, а сколько въехало? Полторы тысячи это 90% от желающх, 10%, 1%...?
kuchumka 23 декабря 2018 | 16:35
Да и не фиг там делать