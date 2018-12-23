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16:02, 23 декабря 2018

Дмитрий Песков рассказал о «клевете», прозвучавшей на пресс-конференции Владимира Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о «клевете», прозвучавшей на пресс-конференции Владимира Путина. А также о том, что некоторые из присутствовавших использовали встречу российского лидера с прессой для жалоб и личных просьб.

Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам. Вместо этого некоторые из присутствовавших озвучивали свои личные обращения. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам и только отняли у настоящих представителей прессы время, заявил Дмитрий Песков, его слова цитирует агентство «Интерфакс». Из-за этого, отметил он, формат пресс-конференции смешивался с форматом прямой линии, когда граждане напрямую общаются с президентом. Кроме того, обратил внимание Песков, некоторые озвучивали недостоверную информацию, которую, по его словам, можно назвать клеветой. О каких вопросах шла речь, пресс-секретарь президента уточнять не стал. Между тем, отмечу, что на пресс-конференции помимо обычных вопросов со стороны журналистов также звучали просьбы построить футбольное поле для детей, спасти умирающего ребенка, а также решить проблемы обманутых дольщиков.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря. На нее аккредитовалось более 1700 журналистов.

Комментарии

25

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gregor 23 декабря 2018 | 16:11

Дмитрий Песков рассказал о «клевете», прозвучавшей на пресс-конференции Владимира Путина
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Всё соврамший ,сказал Песков .... .

danko1 23 декабря 2018 | 16:13

gregor: Оказывается, что в провальной пресс-конференции Путина виноват не он, в том, что врал нагло и продемонстрировавший, что ничего о России не знает, а те журналисты, которые ему неправильные вопросы задавали.

pattrick1 23 декабря 2018 | 16:19

Дмитрий Песков рассказал о «клевете», прозвучавшей на пресс-конференции Владимира Путина...


Журналисты - вторая древняя профессия.

astet 23 декабря 2018 | 16:41

pattrick1: Журналисты - вторая древняя профессия.

Вы намекаете на то,
что Дмитрий Песков,
нынешний пресс-секретарь Путина
и бывший журналист,
как был дешёвой проституткой,
так ей и остался? ;)))

vis_a_vis 23 декабря 2018 | 16:50

\\ Вместо этого некоторые из присутствовавших озвучивали свои личные обращения.//

Надо же, ведь все уже согласовали, а эти несознательные граждане задают Путину вопросы, на которые еще не подготовлены ответы!

vitaly_md23 23 декабря 2018 | 17:28


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zapadnay 23 декабря 2018 | 16:24

gregor:
Быстро сняли с сайта информацию про «недовольство» Кремля. Теперь вот читаем новую, про «клевету», о которой рассказал все тот же Песков.
Как интересно, однако... готовили целый год, «хотели как лучше, а получилось, как всегда».

vikwlad 23 декабря 2018 | 16:45

"Эти люди не имели никакого отношения к журналистам и только отняли у настоящих представителей прессы время, заявил Дмитрий Песков"
Как же эти "враги" попали на пресс-конференцию, на которую был такой тщательный отбор? Т.е. по его мнению там должны быть только прокремлёвские пропагандоны, которые задавали бы Путину удобные вопросы?

mayk19_10 23 декабря 2018 | 16:25

gregor: Пургомет путена ,заявил о клевете на Путина,но не обьяснил о какой..
Пургомет он и есть пургомет...

galina_683 23 декабря 2018 | 16:15

Переведу на обывательский язык:
-Ты как челобитную царю подаёшь, смерд !

aleksandr39 23 декабря 2018 | 16:18

Митька Песков заявил что "великий вождь " постоянно врал отвечая на вопросы продажных журналюг

vova6_let 23 декабря 2018 | 16:18

Т.е. эти дяди и тети задавали путину совсем не те вопросы, которые должны были задать ( которые согласованы с цензурой и на какие уже подготовлены ответы ).

ft18 23 декабря 2018 | 16:20

Неча на зеркало (журналистов) пенять, коли рожа крива!!

krestianin_067rus Михаил Никитин 23 декабря 2018 | 16:26

Доводить политку государства нужно через оппозиционные СМИ. А лизоблюды и подхалимы, которых Песков отобрал, только клевету и просьбы могут гнать.

galina_683 23 декабря 2018 | 16:27

Писков пытается внушить, что пресс-конференция была полной импровизацией и все заданные вопросы абсолютно случайны.
Только вот недопуск на пресс-конференцию глав.реда Инсайдера почему-то не даёт в это поверить.

alex_sionist 23 декабря 2018 | 16:27

Сначало уничтожили профессию журналист, а потом созвали приспособленцев и жалуются что эти люди не журналисты

vitaminoz 23 декабря 2018 | 16:30

П-ц
Сначала подсадил людей на формат «хороший царь починит кран», а теперь надоело, идите в ж-пу)

zor 23 декабря 2018 | 17:17

vitaminoz: Дык ,раньше мог хошь кран починить,хошь рынду повесить,а нонче ,вся сила ушла из царя батюшки,немощный стал,заговариваться начал,под себя ходит.

(комментарий скрыт)

peresvet73 23 декабря 2018 | 16:31

Путин (грозно) :Кто наклал в мои штаны!".

lam62 23 декабря 2018 | 16:40

Ого!
А ведь за организацию пресс-конференцииотвечают очень высокопоставленные и близкие к Первому лицу люди.
Значит на самом верху нешуточная драчка затевается

a_m_59 23 декабря 2018 | 16:54

Вообще-то тридцать лет назад дети не умирали от того, что денег нет на лечение, и дольщиков не обманывали...Это нынешний режим довел людей до безысходности...

yakutt86 23 декабря 2018 | 17:04

Зато, как всегда, дали слово журналистам из Незалэжной, но те почему-то "отбоярились" какой-то банальщиной, теряют остроту пера "коллеги".

valera8811 23 декабря 2018 | 17:14

Вот и начинается в стране ДЕМОКРАТИЯ ПО ПУТИНУ!!! Он же ЦАРЬ!!!

a_buvgrobu 23 декабря 2018 | 17:16

Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам.
=\========================================================
А ведь всей стране так интересно и жизненно необходимо было узнать о том, как дела у клопа пономарева или когда и на ком обженится пупуев..

zawep 23 декабря 2018 | 17:18

Песков как всегда лег с радостью на амбразуру и защитил Путина . Ну потрепался Путин и у него как то отлегло в душе после повышения пенсии . Душа опять стала летать с небесах.

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