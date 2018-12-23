Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о «клевете», прозвучавшей на пресс-конференции Владимира Путина. А также о том, что некоторые из присутствовавших использовали встречу российского лидера с прессой для жалоб и личных просьб.

Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам. Вместо этого некоторые из присутствовавших озвучивали свои личные обращения. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам и только отняли у настоящих представителей прессы время, заявил Дмитрий Песков, его слова цитирует агентство «Интерфакс». Из-за этого, отметил он, формат пресс-конференции смешивался с форматом прямой линии, когда граждане напрямую общаются с президентом. Кроме того, обратил внимание Песков, некоторые озвучивали недостоверную информацию, которую, по его словам, можно назвать клеветой. О каких вопросах шла речь, пресс-секретарь президента уточнять не стал. Между тем, отмечу, что на пресс-конференции помимо обычных вопросов со стороны журналистов также звучали просьбы построить футбольное поле для детей, спасти умирающего ребенка, а также решить проблемы обманутых дольщиков.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 20 декабря. На нее аккредитовалось более 1700 журналистов.