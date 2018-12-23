Акция против платных парковок собрала в Москве вдвое больше участников, чем было согласовано. По оценке корреспондента «Эхо Москвы», в парк Сокольники пришли около тысячи человек, тогда как в заявке было указано до пятисот.

Надежды на то, что власти прислушаются к жителям, мало, — сказал «Эху» предприниматель Сергей.

Максимальный тариф недавно вырос за парковку до 380-ти рублей в час. На ряде улиц отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.