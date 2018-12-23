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Эксклюзив Эха 16:01, 23 декабря 2018

Акция против платных парковок собрала в Москве вдвое больше участников, чем было согласовано

Акция против платных парковок собрала в Москве вдвое больше участников, чем было согласовано. По оценке корреспондента «Эхо Москвы», в парк Сокольники пришли около тысячи человек, тогда как в заявке было указано до пятисот.

Надежды на то, что власти прислушаются к жителям, мало, — сказал «Эху» предприниматель Сергей.

Максимальный тариф недавно вырос за парковку до 380-ти рублей в час. На ряде улиц отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.

Комментарии

6

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danko1 23 декабря 2018 | 16:07

Акция прошла в загоне, чтобы люди не видели.
По ЦТ о ней не расскажут, как всегда, а значит, её как бы и не было.
Повозмущались и разошлись. А власти наплевать на это и будут продолжать грабить дальше.

pattrick1 23 декабря 2018 | 16:16

Штопанный кондом на плакате? Наверное его Артемий Троицкий держит.

djuga 23 декабря 2018 | 16:39

danko1: А власти наплевать на это и будут продолжать грабить дальше.
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Ставка аренды парковки - 332 тысячи руб. за кв. метр в год, т.е. более 5000 долларов за квадратный метр асфальта. Самые крутые офисы в Москве нервно курят в сторонке.
Власти совсем офонарели.

sasass 23 декабря 2018 | 16:27

Зарплаты 380 рубле за час не у каждого есть - пенсионеры вообще не смогут парковаться и соответственно ездить......

dunai10 23 декабря 2018 | 16:29

sasass: пенсионеры вообще не смогут парковаться и соответственно ездить......
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Это смотря какие пенсионеры. Пенсионеры разные бывают.

sasass 23 декабря 2018 | 16:38

dunai10: Олигархи , депутаты и верхушка чиновничьего аппарата не пенсионеры - они уже отказываются от пенсии , речь идет о трудовом народе...

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