Акция против платных парковок собрала в Москве вдвое больше участников, чем было согласовано
Акция против платных парковок собрала в Москве вдвое больше участников, чем было согласовано. По оценке корреспондента «Эхо Москвы», в парк Сокольники пришли около тысячи человек, тогда как в заявке было указано до пятисот.
Надежды на то, что власти прислушаются к жителям, мало, — сказал «Эху» предприниматель Сергей.
Максимальный тариф недавно вырос за парковку до 380-ти рублей в час. На ряде улиц отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.
Комментарии6
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danko1 23 декабря 2018 | 16:07
Акция прошла в загоне, чтобы люди не видели.
По ЦТ о ней не расскажут, как всегда, а значит, её как бы и не было.
Повозмущались и разошлись. А власти наплевать на это и будут продолжать грабить дальше.
pattrick1 23 декабря 2018 | 16:16
Штопанный кондом на плакате? Наверное его Артемий Троицкий держит.
djuga 23 декабря 2018 | 16:39
danko1: А власти наплевать на это и будут продолжать грабить дальше.
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Ставка аренды парковки - 332 тысячи руб. за кв. метр в год, т.е. более 5000 долларов за квадратный метр асфальта. Самые крутые офисы в Москве нервно курят в сторонке.
Власти совсем офонарели.
sasass 23 декабря 2018 | 16:27
Зарплаты 380 рубле за час не у каждого есть - пенсионеры вообще не смогут парковаться и соответственно ездить......
dunai10 23 декабря 2018 | 16:29
sasass: пенсионеры вообще не смогут парковаться и соответственно ездить......
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Это смотря какие пенсионеры. Пенсионеры разные бывают.
sasass 23 декабря 2018 | 16:38
dunai10: Олигархи , депутаты и верхушка чиновничьего аппарата не пенсионеры - они уже отказываются от пенсии , речь идет о трудовом народе...