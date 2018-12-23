Суд Каира отложил до 20 января рассмотрение дела о продлении срока президентских полномочий
Иск к спикеру парламента направила группа адвокатов. В нем говорится, что статья конституции, ограничивающий полномочия главы государства двумя сроками по четыре года, является несправедливой. Авторы иска предлагают изменить конституцию с тем, чтобы президент мог остаться на третий срок. Для этого потребуется провести референдум. Бывший фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси в марте этого года был избран на второй президентский срок с результатом в 97%.
Комментарии1
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sasass 23 декабря 2018 | 15:53
Можно конечно , только фамилию надо обязательно надо указать - в Ельцинской конституции фамилию не записали и народ теперь из-за этого расхлебывается ...)))