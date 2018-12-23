Британская полиция отпустила двоих задержанных в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик

Мужчине 47 лет и женщине 54-х не стали предъявлять каких-либо обвинений, передает агентство Associated Press. Жителей города Кроули, расположенном примерно в пяти километрах от лондонского аэропорта, подозревали в запуске беспилотников. Аэропорт Гатвик прекратил работу в ночь на четверг из-за появления над летным полем двух дронов. Сообщалось, что вылететь вовремя не смогли 120 тысяч пассажиров. Гатвик возобновил работу только в пятницу и в ограниченном режиме.