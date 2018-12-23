Британская полиция отпустила двоих задержанных в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик
Мужчине 47 лет и женщине 54-х не стали предъявлять каких-либо обвинений, передает агентство Associated Press. Жителей города Кроули, расположенном примерно в пяти километрах от лондонского аэропорта, подозревали в запуске беспилотников. Аэропорт Гатвик прекратил работу в ночь на четверг из-за появления над летным полем двух дронов. Сообщалось, что вылететь вовремя не смогли 120 тысяч пассажиров. Гатвик возобновил работу только в пятницу и в ограниченном режиме.
Комментарии5
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a_111111 23 декабря 2018 | 15:42
Не те?
joker57 23 декабря 2018 | 15:51
a_111111: думаете Скрипали после отравления?
sg115 23 декабря 2018 | 15:48
Тщательное расследование, проведенное лучшими английскими сыщиками, установило что это оказались не Петров с Бошировым..
vezdehod1 23 декабря 2018 | 15:49
В России, если бы взяли, то Статью обязательно бы нашли
yralez 23 декабря 2018 | 15:50
У них для чего полиция ?
Разве не для того, чтобы людей мордовать ?
Как это так, увидеть полицая и не бояться и не ненавидеть его ?