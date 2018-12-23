Число жертв цунами в Индонезии уже превысило 220. Количество пострадавших приближается к 800

Число жертв цунами в Индонезии уже превысило 220. Количество пострадавших приближается к восьмистам, — передает Франс Пресс. Огромные волны обрушились на побережье страны в районе Зондского пролива. В YouTube появилось видео — как музыкантов во время концерта под открытым небом смывает волной со сцены. Их судьба неизвестна.

В российском посольстве сообщили, что наши соотечественники в Индонезии не пострадали в результате цунами. По словам специалистов, цунами было вызвано извержением вулкана Кракатау.