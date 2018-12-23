По делу о гибели людей на шахте в Соликамске задержаны четыре работника компании-подрядчика
По делу о гибели людей на шахте в Соликамске задержаны четыре работника компании-подрядчика. Это сообщили в Следственном комитете. В результате пожара, который вспыхнул накануне утром на глубине 340 метров погибли девять человек. В Пермском крае завтра объявлен день траура.
Комментарии1
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vilingrad 23 декабря 2018 | 15:46
...но, во-первых, они накануне уволены, а во- вторых, уже погибли в шахте. В-третьих, будут отпущены под подписку о невиновности с невозвращаемым залогом по 50 штук зеленых каждый...