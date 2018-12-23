По делу о гибели людей на шахте в Соликамске задержаны четыре работника компании-подрядчика. Это сообщили в Следственном комитете. В результате пожара, который вспыхнул накануне утром на глубине 340 метров погибли девять человек. В Пермском крае завтра объявлен день траура.